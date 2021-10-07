Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на восьмое октября.

В 10 часов – третий день XI областной практической конференции «Закупки-2021: нарушить нельзя, соблюдать»: секция № 5 «Открытый диалог с экспертом», секция № 6 «Контрактная система в действии: что нужно знать поставщику (подрядчику,

исполнителю)» (Челябинск, ул. Труда, д. 153, конгресс-отель «Малахит», «Изумрудный» зал, «Золотой» зал).

В 11 часов 30 минут пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Важность ранней помощи детям с расстройствами аутистического спектра».

В 12 часов в Магнитогорске состоится торжественная церемония открытия образовательного Форума «PRO будущее». Форум проходит с седьмого по 10 октября (Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Абзаково, загородный комплекс «Абзаково»).

Программа:

- посещение творческих площадок (Территория ДЗК «Абзаково»);

- церемония торжественного открытия форума «PRO будущее»;

- дискуссионная площадка «Классная встреча с успехом», на откровенный разговор с подростками-участниками Форума выйдут представители правительства Челябинской области и глава города Магнитогорска Сергей Бердников.

В 14 часов в ЧелГУ состоится встреча ректора с ветеранами университета. Мероприятие приурочено к 45-летию вуза (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, первый корпус. Памятник профессору – 11 корпус).

С 14 часов до 15 часов 30 минут в рамках Всероссийского форума инклюзивного творчества, который проходит в Челябинске с 7 по 10 октября, состоится дискуссия «Вектор развития инклюзивного искусства в России» (Бизнес-отель «ПаркСити»).

С 15 часов 30 минут до 17 часов в рамках Всероссийского форума инклюзивного творчества состоится танцевальный мастер-класс хореографа телепроекта «Танцы» на ТНТ Александра Тронова (Бизнес-отель «ПаркСити»).

С 19 часов 30 минут до 21 часа в рамках Всероссийского форума инклюзивного творчества состоится кавер-концерт «Стас Ярушин feat Необыкновенные люди». На сцене выступят победители Всероссийского проекта инклюзивного творчества - талантливая молодежь с инвалидностью и Стас Ярушин с музыкантами проекта «МУЗLOFT» (ДК Железнодорожников).

ДЛЯ СПРАВКИ

8 октября 2021 года - Всемирный день яйца (отмечается во вторую пятницу октября).

8 октября - День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России.

8 октября в православном календаре - День преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.

8 октября в народном календаре – Сергей Капустник, Курятник.