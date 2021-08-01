Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на второе августа (пополняется по мере поступления новой информации).

В 10 часов состоится аппаратное совещание в онлайн-формате в администрации Челябинского городского округа.

В 12 часов в ботаническом саду Челябинского государственного университета будет работать очередной бесплатный лекторий «Зелёный понедельник». Участников научат, как стать счастливым, научиться различать ароматизаторы и вести соцсети. По завершении лекций состоится экскурсия по ботаническому саду (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129).

В 12 часов 30 минут представителям СМИ представят заверяющий этап работы над шкафом связи на центральной улице Челябинска. Телекоммуникационные шкафы на центральных улицах города преображаются, благодаря «Ростелеком» и художнику-каллиграфу Дмитрию Боброву (aph11n) (Кирова, 177).

В 14 часов на площадке пресс-центра «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Как южноуральцы могут получить цифровые профессии со скидкой».

Музей Победы представит специальную онлайн-программу ко Дню Воздушно-десантных войск - виртуальные экскурсии («АН-12» и «Открытые площадки Вооружение и техника 50-80х годов»), кинопоказ (фильм Михаила Туманишвили «Случай в квадрате 36-80»), а также мастер-класс для юных интернет-пользователей (как сделать праздничную открытку ко Дню ВДВ с легендарным самолетом ЛИ-2).

ДЛЯ СПРАВКИ

2 августа - День Воздушно-десантных войск.

2 августа - День памяти святого пророка Илии.

2 августа - День рождения почтового ящика.

2 августа - День оленя в ЯНАО.

2 августа в народному календаре - Ильин день.

2 августа 1930 года в СССР на учениях Московского военного округа был впервые высажен воздушный десант.

2 августа 1933 года завершено строительство Беломорско-Балтийского канала.