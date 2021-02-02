Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на второе февраля.
В 10 часов 30 минут пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Где юные челябинцы могут бесплатно заниматься спортом».
ДЛЯ СПРАВКИ
2 февраля - День воинской славы - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год).
2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий.
2 февраля - Сретение Господне у западных христиан.
2 февраля в народном календаре Ефимов день.