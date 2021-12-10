Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 11 и 12 декабря.

11 декабря, суббота

В 10 часов начинает работу каток в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина в Челябинске. Время работы:

понедельник - четверг 12.00 - 21.00,

пятница 12.00 - 22.00,

суббота 10.00 - 22.00,

воскресенье 10.00 - 21.00.

В 11 часов стартует этап Кубка мира по сноуборду (ГЛЦ «Банное», Магнитогорск).

Программа:

В 11 часов – открытие стадиона, ярмарка сувениров.

В 12 часов30 минут – торжественная церемония открытия соревнований. Принимает участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие.

В 13 часов – финальные заезды в параллельном слаломе-гиганте.

В 14 часов 20 минут – церемония награждения.

В 11 часов состоится мастер-класс художника и педагога Руслана Султанова-Ральникова в технике гуашь. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Композиция#2021», посвященного 155-летию со дня рождения Василия Кандинского. Предварительная запись по телефону 263 05 06 (ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал Челябинского центра искусств).

В 11 часов руководитель клуба дальневосточной каллиграфии и живописи тушью «IZUMI», ст. преподаватель кафедры философии ЧелГУ Наталья Смирнова, приоткроет тайны техники и философии восточного письма на мастер-классе по каллиграфии (Челябинск, площадь Революции, 1, Музей изобразительных искусств, зал имени архитектора Е. В. Александрова).

В 12 часов в «Центре народного единства» состоится конкурсное прослушивание участников Фестиваля колыбельных песен «Уральская соловушка» (Челябинск, ул. Салютная, 22). С 13 по 31 декабря будет проходить интерактивное голосование на странице Фестиваля в социальной сети ВКонтакте.

В 13 часов в Выставочном зале Публичной библиотеки состоится прослушивание в хор «Во весь голос». Занятия хора будут проводиться по субботам, в 13:30, на бесплатной основе. Вести занятия будут педагоги Вокальной студии Марии Тарасовой – опытные вокалисты, лауреаты и финалисты всероссийских и международных конкурсов.

В 14 часов состоится семейный мастер-класс по созданию календаря в технике штамповки. Из штампов со знаменитыми архитектурными объектами Челябинска, участники изготовят календарь на 2022 год (Челябинск, площадь Революции, 1, Музей изобразительных искусств, ул. Труда, 92А, Картинная галерея).

12 декабря, воскресенье

В 10 часов институт информационных технологий Челябинского государственного университета организует для учеников 9–11 классов «Погружение в IT-профессию». Регистрация (ул. Братьев Кашириных, 129, лекционный корпус ЧелГУ).

В 11 часов – второй соревновательный день этапа Кубка мира по сноуборду (ГЛЦ «Банное», Магнитогорск).

Программа:

В 11 часов – открытие стадиона, ярмарка сувениров.

В 12 часов 30 минут – финальные заезды в параллельном слаломе.

В 13 часов 50 минут – церемония награждения.

В 14 часов у Ледовой арены «Трактор» состоится флешмоб снеговиков – участников благотворительной акции «Снеговики-добряки». В программе флешмоба заряд праздничного настроения для всех, новогодние персонажи разных стран, согревающие танцы и песни. В акции примет участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер со своей семьей.

В 13 часов 30 минут - начало регистрации участников.

С 14 до 16 часов – новогодний флешмоб. После завершения флешмоба организаторы готовы, с согласия участников, перевезти неснежных добряков под окна педиатрических отделений пяти больниц Челябинска, где пройдут поздравления для детей.

ДЛЯ СПРАВКИ

11 декабря - Международный день гор.

11 декабря - Международный день танго.

11 декабря в православном календаре - День памяти священномученика митрополита Серафима.

11 декабря в народном календаре – Сойкин день.

11 декабря 1699 года Петром I учрежден Андреевский флаг в качестве официального флага военного флота России.

12 декабря - День Конституции Российской Федерации.

12 декабря - Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения.

12 декабря - Международный день нейтралитета.

12 декабря в народном календаре – Парамон Зимоуказатель.

12 декабря 1817 года открылся московский Манеж.

12 декабря 1993 года в ходе всенародного голосования принята Конституция Российской Федерации.