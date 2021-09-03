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03.09.2021

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03.09.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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03.09.2021

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03.09.2021

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03.09.2021

Анонсы событий и мероприятий на выходные
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.09.2021

ВТБ профинансирует строительство туристических и торговых объектов на Дальнем Востоке
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.09.2021

Главный режиссер Камерного театра отмечает творческий юбилей
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03.09.2021

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03.09.2021

Транспортная прокуратура заинтересовалось высокими ценами за использование трапа в аэропорту Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.09.2021

Задержаны два жителя Миасса, которые изнасиловали девушку десять лет назад
Анонсы
Общество
03.09.2021 22:26

Анонсы событий и мероприятий на выходные

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, четвертое и пятое сентября.

4 сентября, суббота

В 9 часов состоится открытый чемпионат и первенство Челябинской области по гребле на байдарках и каноэ «Чемпионат Урала» (ул. Лыжных Батальонов, 7).

В 9 часов в Челябинске впервые пройдут областные соревнования по лапте (ул. Доватора, 15, стадион им Д.В. Колющенко).

В 10 часов на озере Аракуль в рамках Всероссийской акции «Вода России» состоится большой региональный субботник, в котором примут участие более 200 волонтеров из Верхнего Уфалея, Каслей, Озерска и Челябинска.

В 10 часов состоится историко-культурный фестиваль «Наследие Урала», посвященный 285-летию Челябинска (Челябинск, Кировка).

В 10 часов 30 минут состоится первый турнир по стрельбе из традиционного лука «Кырыс Уксы» - с башкирского «Суровый лучник» (Уфимский тракт 122/3, конно-спортивный клуб «Быстрай»).

Программа для участников:

В 10 часов 30 минут - торжественное открытие турнира.

В 14 часов - стрельба основных этапов, финалы для определения победителей в трех номинациях (мужчины, женщины, дети) в классах Профи и Новичок.

В 17 часов - командные состязания среди пяти вновь созданных команд Челябинской области.

В 18 часов - награждение победителей, торжественное закрытие турнира.

Программа для зрителей:

В 10 часов 30 минут - торжественное открытие турнира.

С 10 часов 30 минут до 13 часов - мастер-классы по стрельбе из лука для взрослых и детей.

С 10 часов 30 минут до 13 часов - выставка-фотозона средневекового вооружения 9-10 веков от Клуба исторической реконструкции "Ратный век"

С 10 часов 30 минут до 15 часов - мастер-классы по изготовлению башкирской национальной одежды: янсык, мужская рубаха от мастериц Занили Галеевой и Раисы Набиуллиной

С 10 часов 30 минут до 14 часов - ярмарка лучных товаров, национальных аксессуаров и одежды.

В 11 часов региональный центр технического творчества Челябинска проводит День открытых дверей. В программе - мастер-классы, открытые уроки, консультации. Самые высокотехнологичные изобретения и востребованные направления технического творчества (Челябинск, ул. Черкасская, 1А).

В 11 часов состоится открытие Аллеи первоклассников (Челябинск, Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина).

В 12 часов состоится областной фестиваль «Челябинск хлебосольный», посвященный 285-летию города (Челябинск, летний театр Центрального парка культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина).

В 12 часов состоится торжественное открытие XV Общественно-политического вернисажа (Челябинск, ЦПКиО им. Гагарина, сцена у фонтана).

В 12 часов состоится экскурсия по площадке «Узнай любимый город» (Челябинск, Сад камней, площадка фестиваля песочной скульптуры).

В 12 часов состоится чтение стихов южноуральских детских поэтов, виртуальная экскурсия по Челябинску со стихами А. Горской, мастер-класс «100 фантазий» (Челябинск, Сад камней, площадка фестиваля песочной скульптуры).

В 12 часов парк «Сад Победы» в Челябинске приглашает детей и их родителей на игровую программу «Among Us».

В 12 часов состоится фестиваль военно-исторической реконструкции «Уральские герои» (Никольская роща).

В 12 часов - открытие фестиваля, концертная программа.

В 12 часов - начало работы интерактивных площадок:

- Лагерь РККА (выставка боевой техники Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, штабная палатка, полевой госпиталь),

- Планшетная выставка «Челябинск. Война. Память»,

- «Гроза 12-го года»,

- «Достархан»,

- «Деревенька на Брянщине»,

- «Танковый биатлон»,

- Музей памяти воинов - интернационалистов

- «Огнеборцы».

В 13 часов - военно-историческая реконструкция: Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. Участие УДТК в боях в Брянских лесах и освобождении г. Унечи (сентябрь 1943 года).

В 15 часов – Военно-историческая реконструкция «Афганская война 1979 – 1989 годов. Блок-пост».

В 16 часов – Завершение первого дня фестиваля.

В 13 часов в парке «Сад Победы» состоится концерт Государственного русского народного оркестра «Малахит» - «От балалайки до баяна».

В 14 часов состоится праздничный концерт (площадь перед кинотеатром «Победа», пр. Комсомольский, 34).

В 16 часов в парке «Сад Победы» состоится концерт Государственного русского народного оркестра «Малахит» - «От сердца к сердцу».

В 16 часов состоится танцевальная программа «Для тех, кому за...» (Челябинск, Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина).

В 18 часов 30 минут Молодёжный театр Челябинска удалённо примет участие в V театральном фестивале «Толстой». Разные коллективы страны в один временной отрезок прочитают пьесу современных драматургов Ярославы Пулинович и Светланы Баженовой «Толстой о людях. Люди о Толстом». Регистрация.

В 18 часов 30 минут состоится открытие выставки оконных наличников проекта «Портал» (Ленина, 41, Дом архитекторов).

Программа:

В 18 часов 30 минут -  открытие выставки;

В 19 часов - Культурный слой: «Как челябинцы берегут наследие»;

В 20 часов - основатель Том Сойер Феста, всероссийского фестиваля восстановления исторической среды Андрей Кочетков: «ТСФ: от акций к институциям»;

В 20 часов 30 минут - координатор «Внимания», благотворительного фонда сохранения исторического наследия в России Роман Ушаков расскажет, какую поддержку может оказать фонд для проектов охраны наследия в Челябинске.

В 22 часа в рамках проекта «Кино в парке» состоится показ кинофильма «Человек с бульвара Капуцинов».

В 22 часа 25 минут - встреча в аэропорту южноуральских легкоатлетов, участников Паралимпиады-2020 в Токио Елены Шах и Александра Ширина.

5 сентября, воскресенье

В 9 часов состоится открытый чемпионат и первенство Челябинской области по гребле на байдарках и каноэ «Чемпионат Урала» (ул. Лыжных Батальонов, 7).

В 12 часов состоится второй день фестиваля военно-исторической реконструкции «Уральские герои» (Никольская роща).

В 12 часов - начало работы интерактивных площадок.

В 12 часов - концертная программа

В 13 часов - военно-историческая реконструкция «Большая Германская война: Галицийская операция, 1914 год».

В 14 часов - показательные конные выступления.

В 15 часов - военно-историческая реконструкция «Славный год. 1812».

В 16 часов - окончание фестиваля

С 12 до 18 часов в Челябинске состоится всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Жители смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ и получить консультацию (ул. Артиллерийская, д.136, перед ТРК «Горки»).

В 14 часов состоится традиционный Фестиваль современных молодежных направлений «Продвижение» (Челябинск, площадь Революции).

В 14 часов состоится игровое представление «Путешествие со светлячками» и перфоманс «Дуэт золотого песка» (Челябинск, Сад камней, площадка фестиваля песочной скульптуры).

ДЛЯ СПРАВКИ

4 сентября 2021 года - Всемирный день бороды (отмечается в первую субботу сентября).

4 сентября - День специалиста по ядерному обеспечению России.

4 сентября в народном календаре – Агафон Огуменник.

4 сентября 1700 года Указом Петра I учрежден Приказ рудокопных дел, который положил начало государственному управлению горно-геологическими работами по поиску руды и других полезных ископаемых в различных регионах Российской империи.

5 сентября - Международный день благотворительности.

5 сентября 2021 года - День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (День нефтяника), отмечаемый ежегодно в первое воскресенье сентября.

5 сентября 2021 года - День Байкала, отмечается в первое воскресенье сентября.

5 сентября в православном календаре – День памяти святого Луппа Солунского.

5 сентября в народном календаре – Луп Брусничник.

5 сентября 1698 года Петр I установил налог на бороды.

Автор: Любовь Юрина
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03.09.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ в рамках всероссийской а
03.09.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова пообещала оказать помощь в озеленении неравнодушной горожанке-энт
03.09.2021

Наталья Котова пообещала помочь челябинской озеленительнице-энтузиастке в наведении красоты рядом с ее домом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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03.09.2021

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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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03.09.2021 16:03

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Челябинский Молодежный театр опубликовал афишу на сентябрь

02.09.2021 15:53

ВТБ запускает финансовые экопродукты для розничных клиентов

02.09.2021 15:40

Украдены миллионы: в Челябинске дело о мошенничестве с материнским капиталом отправлено в суд

02.09.2021 15:33

В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита

02.09.2021 15:23

Прокуратура и СК начали проверку по факту падения ребенка в колодец

02.09.2021 15:17

Кошки Куклачева удивят челябинцев своими выступлениями под музыку Чайковского

02.09.2021 15:08

В Челябинске покажут спектакль по мистическому произведению Михаила Булгакова

02.09.2021 15:02

Школьникам подарили сертификаты на всесезонный тюбинг на горнолыжный курорт «Солнечная долина»

02.09.2021 15:00

На северо-западе Челябинска установят парк качелей

02.09.2021 14:58

В Челябинске открылась «Школа фермера»

02.09.2021 14:23

В Чебаркуле отец с маленьким сыном помогли задержать пьяного водителя

02.09.2021 14:01

Южноуральские продукты отправятся на Дальний Восток

02.09.2021 14:00

В новом сезоне Челябинского театра оперы и балета зрителей порадуют премьерами

02.09.2021 13:59

Представители ГРЦ Макеева поздравили студентов ЮУрГУ с началом учебного года

02.09.2021 13:42

Подарок на первое сентября: Исторический музей подарил челябинским школьникам сразу семь экскурсий

02.09.2021 13:30

В Челябинской области до конца 2021 года откроются три новых школы

02.09.2021 13:23

Лето 2021-го в Челябинской области оказалось богатым на двойняшек и тройняшек

02.09.2021 12:59

Челябинские сантехники разыграют Кубок по футболу

02.09.2021 12:57

Общественники говорят о проблемах с обеспечением ковидной базы в Златоусте, главврач опровергает

02.09.2021 12:55

МегаФон дарит своим абонентам жизнь без телефонного спама

02.09.2021 12:51

Молодые специалисты ГРЦ Макеева прошли обучение в школе лидеров

02.09.2021 12:36

Группа ММК за полгода вложила в благотворительность и социальные программы более миллиарда рублей

02.09.2021 12:32

«Ариант» и «Спартак» объявили о сотрудничестве

02.09.2021 12:03

Руководство АЗ «Урал»: Впереди – промышленная реновация

02.09.2021 11:52

В Челябинской области более 74 тысяч жителей справились с ковидом

02.09.2021 11:26

В Челябинске подростки с пистолетом устроили дебош во дворе жилого дома

02.09.2021 11:01

В Карталах в аварии с маршрутным такси пострадали восемь человек

02.09.2021 10:57

Камерный театр Челябинска открывает сезон с премьеры

02.09.2021 10:37

Треть челябинцев, вернувшихся в офисы после удаленки, отказались от делового стиля в одежде

02.09.2021 10:30

В Челябинске будут судить автоподставщиков, похитивших 15 миллионов рублей у страховых компаний

02.09.2021 10:28

На городские маршруты Златоуста выехали новые автобусы

02.09.2021 10:09

Южноуральцы не торопятся платить за потребленную электроэнергию

02.09.2021 09:55

Школьникам и студентам Челябинской области предоставили скидку на проезд в электричках

02.09.2021 00:48

В четверг в Челябинской области жарко, местами дожди и грозы

02.09.2021 00:38

Анонсы событий и мероприятий на второе сентября

01.09.2021 22:44

В Челябинске стартует фестиваль современного искусства PULSE II «Я (НЕ) РЕБЁНОК»

01.09.2021 22:32

Челябинский Молодёжный театр станет участником международного фестиваля «Толстой»

01.09.2021 20:11

Алексей Текслер – студентам: Главное, чтобы вы любили то, чем вы занимаетесь

01.09.2021 19:04

Текслер: Сегодня, когда провожали Мишу в школу, вспомнил свои школьные годы

01.09.2021 18:13

В Челябинской области нашли способ мотивации студентов к вакцинации от ковида

01.09.2021 17:18

На ЮУЖД стартовала профилактическая акция «Дорога железная – не для игры»

01.09.2021 16:04

О новых правилах кредитной кооперации узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

01.09.2021 16:02

«Учат в школе, учат в школе…»: для школьников Курчатовского района устроили настоящий праздник

01.09.2021 15:57

Автопробегом – по коррупции: «Новые люди» встали на защиту российских грузоперевозчиков

01.09.2021 15:43

Учитель из Миасса взыскал с директора школы, обматерившего его, деньги

01.09.2021 15:42

Челябинский театр кукол приглашает зрителей на спектакли в сентябре

01.09.2021 14:53

Полицейские Челябинска задержали супружескую пару из Троицка с крупной партией героина

01.09.2021 14:33

В Челябинске сошел с рельсов новый трамвай, в миндоре рассказали о причинах

01.09.2021 14:18

Сотрудники Челябинского театра оперы и балета вакцинировались от ковида

01.09.2021 14:07

ВТБ начинает выдавать льготные кредиты на электромобили

01.09.2021 13:58

Жителя Красносельского села отправили в колонию за неуплату алиментов

01.09.2021 13:47

В Еманжелинске детей из детсада, где идет ремонт, распределят по группам с учётом возраста

01.09.2021 13:24

В Челябинске создан первый класс пограничной направленности

01.09.2021 12:51

Новая акция МегаФона: предъяви студенческий билет и получи 20-процентную скидку на общение

01.09.2021 12:48

В Никольской роще Челябинска снова соберутся «Уральские герои»

01.09.2021 12:47

В Челябинской области за сутки подтверждено 374 новых случая ковида

01.09.2021 12:46

Житель поселка Увельский выращивал коноплю в промышленных масштабах

01.09.2021 11:58

С 1 сентября изменены правила оплаты больничного по уходу за ребенком до восьми лет

01.09.2021 11:40

Жителя Озерска мнимые брокеры обманули почти на шесть миллионов рублей

01.09.2021 11:10

РМК расширяет водоохранную деятельность на территориях присутствия