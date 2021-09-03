Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, четвертое и пятое сентября.

4 сентября, суббота

В 9 часов состоится открытый чемпионат и первенство Челябинской области по гребле на байдарках и каноэ «Чемпионат Урала» (ул. Лыжных Батальонов, 7).

В 9 часов в Челябинске впервые пройдут областные соревнования по лапте (ул. Доватора, 15, стадион им Д.В. Колющенко).

В 10 часов на озере Аракуль в рамках Всероссийской акции «Вода России» состоится большой региональный субботник, в котором примут участие более 200 волонтеров из Верхнего Уфалея, Каслей, Озерска и Челябинска.

В 10 часов состоится историко-культурный фестиваль «Наследие Урала», посвященный 285-летию Челябинска (Челябинск, Кировка).

В 10 часов 30 минут состоится первый турнир по стрельбе из традиционного лука «Кырыс Уксы» - с башкирского «Суровый лучник» (Уфимский тракт 122/3, конно-спортивный клуб «Быстрай»).

Программа для участников:

В 10 часов 30 минут - торжественное открытие турнира.

В 14 часов - стрельба основных этапов, финалы для определения победителей в трех номинациях (мужчины, женщины, дети) в классах Профи и Новичок.

В 17 часов - командные состязания среди пяти вновь созданных команд Челябинской области.

В 18 часов - награждение победителей, торжественное закрытие турнира.

Программа для зрителей:

В 10 часов 30 минут - торжественное открытие турнира.

С 10 часов 30 минут до 13 часов - мастер-классы по стрельбе из лука для взрослых и детей.

С 10 часов 30 минут до 13 часов - выставка-фотозона средневекового вооружения 9-10 веков от Клуба исторической реконструкции "Ратный век"

С 10 часов 30 минут до 15 часов - мастер-классы по изготовлению башкирской национальной одежды: янсык, мужская рубаха от мастериц Занили Галеевой и Раисы Набиуллиной

С 10 часов 30 минут до 14 часов - ярмарка лучных товаров, национальных аксессуаров и одежды.

В 11 часов региональный центр технического творчества Челябинска проводит День открытых дверей. В программе - мастер-классы, открытые уроки, консультации. Самые высокотехнологичные изобретения и востребованные направления технического творчества (Челябинск, ул. Черкасская, 1А).

В 11 часов состоится открытие Аллеи первоклассников (Челябинск, Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина).

В 12 часов состоится областной фестиваль «Челябинск хлебосольный», посвященный 285-летию города (Челябинск, летний театр Центрального парка культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина).

В 12 часов состоится торжественное открытие XV Общественно-политического вернисажа (Челябинск, ЦПКиО им. Гагарина, сцена у фонтана).

В 12 часов состоится экскурсия по площадке «Узнай любимый город» (Челябинск, Сад камней, площадка фестиваля песочной скульптуры).

В 12 часов состоится чтение стихов южноуральских детских поэтов, виртуальная экскурсия по Челябинску со стихами А. Горской, мастер-класс «100 фантазий» (Челябинск, Сад камней, площадка фестиваля песочной скульптуры).

В 12 часов парк «Сад Победы» в Челябинске приглашает детей и их родителей на игровую программу «Among Us».

В 12 часов состоится фестиваль военно-исторической реконструкции «Уральские герои» (Никольская роща).

В 12 часов - открытие фестиваля, концертная программа.

В 12 часов - начало работы интерактивных площадок:

- Лагерь РККА (выставка боевой техники Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, штабная палатка, полевой госпиталь),

- Планшетная выставка «Челябинск. Война. Память»,

- «Гроза 12-го года»,

- «Достархан»,

- «Деревенька на Брянщине»,

- «Танковый биатлон»,

- Музей памяти воинов - интернационалистов

- «Огнеборцы».

В 13 часов - военно-историческая реконструкция: Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. Участие УДТК в боях в Брянских лесах и освобождении г. Унечи (сентябрь 1943 года).

В 15 часов – Военно-историческая реконструкция «Афганская война 1979 – 1989 годов. Блок-пост».

В 16 часов – Завершение первого дня фестиваля.

В 13 часов в парке «Сад Победы» состоится концерт Государственного русского народного оркестра «Малахит» - «От балалайки до баяна».

В 14 часов состоится праздничный концерт (площадь перед кинотеатром «Победа», пр. Комсомольский, 34).

В 16 часов в парке «Сад Победы» состоится концерт Государственного русского народного оркестра «Малахит» - «От сердца к сердцу».

В 16 часов состоится танцевальная программа «Для тех, кому за...» (Челябинск, Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина).

В 18 часов 30 минут Молодёжный театр Челябинска удалённо примет участие в V театральном фестивале «Толстой». Разные коллективы страны в один временной отрезок прочитают пьесу современных драматургов Ярославы Пулинович и Светланы Баженовой «Толстой о людях. Люди о Толстом». Регистрация.

В 18 часов 30 минут состоится открытие выставки оконных наличников проекта «Портал» (Ленина, 41, Дом архитекторов).

Программа:

В 18 часов 30 минут - открытие выставки;

В 19 часов - Культурный слой: «Как челябинцы берегут наследие»;

В 20 часов - основатель Том Сойер Феста, всероссийского фестиваля восстановления исторической среды Андрей Кочетков: «ТСФ: от акций к институциям»;

В 20 часов 30 минут - координатор «Внимания», благотворительного фонда сохранения исторического наследия в России Роман Ушаков расскажет, какую поддержку может оказать фонд для проектов охраны наследия в Челябинске.

В 22 часа в рамках проекта «Кино в парке» состоится показ кинофильма «Человек с бульвара Капуцинов».

В 22 часа 25 минут - встреча в аэропорту южноуральских легкоатлетов, участников Паралимпиады-2020 в Токио Елены Шах и Александра Ширина.

5 сентября, воскресенье

В 9 часов состоится открытый чемпионат и первенство Челябинской области по гребле на байдарках и каноэ «Чемпионат Урала» (ул. Лыжных Батальонов, 7).

В 12 часов состоится второй день фестиваля военно-исторической реконструкции «Уральские герои» (Никольская роща).

В 12 часов - начало работы интерактивных площадок.

В 12 часов - концертная программа

В 13 часов - военно-историческая реконструкция «Большая Германская война: Галицийская операция, 1914 год».

В 14 часов - показательные конные выступления.

В 15 часов - военно-историческая реконструкция «Славный год. 1812».

В 16 часов - окончание фестиваля

С 12 до 18 часов в Челябинске состоится всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Жители смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ и получить консультацию (ул. Артиллерийская, д.136, перед ТРК «Горки»).

В 14 часов состоится традиционный Фестиваль современных молодежных направлений «Продвижение» (Челябинск, площадь Революции).

В 14 часов состоится игровое представление «Путешествие со светлячками» и перфоманс «Дуэт золотого песка» (Челябинск, Сад камней, площадка фестиваля песочной скульптуры).

ДЛЯ СПРАВКИ

4 сентября 2021 года - Всемирный день бороды (отмечается в первую субботу сентября).

4 сентября - День специалиста по ядерному обеспечению России.

4 сентября в народном календаре – Агафон Огуменник.

4 сентября 1700 года Указом Петра I учрежден Приказ рудокопных дел, который положил начало государственному управлению горно-геологическими работами по поиску руды и других полезных ископаемых в различных регионах Российской империи.

5 сентября - Международный день благотворительности.

5 сентября 2021 года - День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (День нефтяника), отмечаемый ежегодно в первое воскресенье сентября.

5 сентября 2021 года - День Байкала, отмечается в первое воскресенье сентября.

5 сентября в православном календаре – День памяти святого Луппа Солунского.

5 сентября в народном календаре – Луп Брусничник.

5 сентября 1698 года Петр I установил налог на бороды.