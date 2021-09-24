Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные 25 и 26 сентября.

25 сентября, суббота

На территории объекта культурного наследия федерального значения - Игнатьевской пещеры (граница Серпиевского государственного природного комплексного заказника) состоится субботник.

В 9 часов состоится выезд волонтеров на массовую высадку леса на пострадавшей от пожара территории в Сосновском районе (автобусы с добровольцами будут отъезжать от памятника академику Курчатову).

В 10 часов на оборудованной площадке бывшей Челябинской городской свалки состоятся гонки с препятствиями «ECO RACE», посвященные окончанию работ по её рекультивации. Участникам предстоит преодолеть трассу протяженностью в пять километров с более 20 препятствиями. Для участников подготовлены теплые раздевалки, горячее питание и анимация (Челябинск, Северный луч, 20, отъезд в девять часов утра от пл. Революции, 2).

В 10 часов начнется пресс-тур в с. Веселовка Златоустовского городского округа, где пройдет фестиваль сельского экотуризма «Агнеру», а также презентация экологической тропы «По местам Емельяна Пугачева» на хр. Уреньга (отъезд от ул. Цвиллинга, 27).

В 12 часов - открытие фестиваля сельского экотуризма «Агнеру».

В 13 часов 30 минут - презентация экотропы «По следам Емельяна Пугачева» на хр. Уреньга.

В 15 часов - круглый стол «Территория хребта Уреньга как элемент туристического потенциала в сегменте экологического туризма Челябинской области».

В 10 часов – второй день межрегиональной выставки «Южноуральская книжная ярмарка – 2021» и II Всероссийского литературного форума #РыжийФест. Программа (Челябинск, пр. Ленина, 35, Гипромез, Центр международной торговли).

В 11 часов состоится большой экологический субботник на территории карьера Изумрудный (Челябинск). Экоактивисты очистят от мусора дно, поверхность и прибрежную территорию водоема.

В 11 часов в Челябинске состоятся осенние «Чистые игры». Это увлекательная игра-квест, где участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Все победители будут награждены ценными призами. Организаторы предоставляют мешки, перчатки, средства защиты от клещей. Участники игр, которые принесут с собой свою кружку для чая, получат дополнительные баллы для команды (Челябинск, Сквер около стадиона Лидер, ориентир ул. 8 марта, 2). Регистрация

В 11 часов состоится Уральская семейная конференция для родителей детей с сахарным диабетом первого типа (Сосновский район, д. Ключевка, ЗОК «Лесная застава»).

В 14 часов состоятся осенние «Чистые игры» в Магнитогорске. Организаторы предоставляют мешки, перчатки, средства защиты от клещей. Участники игр, которые принесут с собой свою кружку для чая, получат дополнительные баллы для команды. Регистрация (Магнитогорск, ул. Щорса, 22).

В 16 часов 45 минут на Южно-Уральской книжной ярмарке состоится презентация научно-популярной монографии директора центра изучения проблем природы и человека Челябинского государственного университета Елены Куприяновой «Аркаим: рождение легенды». Книга посвящена памяти профессора ЧелГУ, известного археолога Геннадия Здановича. Мероприятие пройдет в рамках программы Дня издательства «Край Ра» (пр. Ленина, 35, конгресс-холл Центра международной торговли).

26 сентября, воскресенье

В 10 часов состоится Всероссийский экологический автопробег «Чистая страна 2.0», мероприятие проходит в рамках национального проекта «Экология». Состоится пресс-подход к министру экологии Челябинской области (Челябинск, ЮУрГУ, проспект Ленина, 76, главный корпус, 10 этаж, ауд.107).

В 10 часов 30 минут - третий день межрегиональной выставки «Южноуральская книжная ярмарка – 2021». Программа (Челябинск, пр. Ленина, 35, Гипромез, Центр международной торговли).

В 11 часов состоятся осенние «Чистые игры» в Челябинске. Организаторы предоставляют мешки, перчатки, средства защиты от клещей. Это увлекательная игра-квест, где участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы (Челябинск, Станция Водная детской железной дороги в парке Гагарина). Регистрация.

В 12 часов 30 минут в рамках II Всероссийского литературного форума #РыжийФест состоятся творческие встречи в Сатке, Озерске и Миассе.

В 12 часов 30 минут стартует выездная программа в Сатке - рыжийфест.рф/satka

В 12 часов 30 минут в Озерске пройдут творческие встречи с известными писателями, критиками и журналистами: Яной Летт, Василием Владимирским, Ульяной Бисеровой и Еленой Бойцовой. Программа - рыжийфест.рф/ozersk (ул. Советская, 8 Центральная городская библиотека).

В 12 часов 30 минут начнутся выездные мероприятия в Миассе. Программа - рыжийфест.рф/miass.

В 20 часов в конференц-зале клуба-отеля «Золотой пляж» в рамках II Всероссийского литературного форума #РыжийФест состоится Большая писательская конференция с участием всех гостей форума Южноуральской книжной ярмарки.

ДЛЯ СПРАВКИ

25 сентября - Всемирный день фармацевта.

25 сентября 2021 года - День Ставропольского края.

25 сентября в православном календаре – Празднование в честь перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского.

25 сентября в народном календаре – Артамон Змеевик.

25 сентября 1556 года Иван Грозный присоединил Астрахань к Русскому государству и ликвидировал Астраханское ханство.

25 сентября 1763 года в Москве открыт Павловский госпиталь – первая публичная больница в России.

25 сентября 1818 проведена первая в мире операция по переливанию крови от человека к человеку.

25 сентября 1991 года ДОСААФ преобразовано в РОСТО.

26 сентября 2021 года - День машиностроителя.

26 сентября 2021 года - Международный день глухих (отмечается в последнее воскресенье сентября).

26 сентября - Европейский день языков.

26 сентября - Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

26 сентября - Всемирный день контрацепции.

26 сентября 2021 года - День тигра на Дальнем Востоке (отмечается в четвертое или последнее воскресенье сентября).

26 сентября по народному календарю - Корнилье.