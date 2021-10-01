Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, второе и третье октября.

2 октября

В 9 утра волонтёры РусКлиматФонда направятся сажать новый лес на территории, пострадавшей от лесного пожара (Сосновский район, 20 километров от Челябинска). Приглашаются все неравнодушные жители города и области. Участникам предоставят всё необходимое для посадки саженцев и горячий обед (автобусы с добровольцами отправятся от памятника академику Курчатову (площадка у спуска в SPAR). Возвращение - в 17 часов.

В 10 часов начнутся Дни башкирской культуры и просвещения в Челябинской области.

Программа:

С 10 часов до 10 часов 45 минут - возложение цветов памятнику воинам 112-ой Башкавдизиии при въезде в с. Аргаяш,

С 12 до 13 часов – встреча представителей ВКБ, Минобразования и науки РБ, Дома дружбы народов РБ с руководителями и активистами общественных организаций, местными жителями Аргаяшского района, учебно-методические консультации по реализации прав детей обучаться на родном (башкирском) языке, на изучение родного языка (РДК, с. Аргаяш),

С 12 часов до 13 часов 30 минут – «Творческая мастерская» для учителей башкирского языка и литературы Аргаяшского района (РДК, с. Аргаяш):

-использование цифровых технологий на уроках башкирского языка;

- конструирование электронного контента для организации кружковой деятельности с использованием технологии электронного обучения;

- презентация методических продуктов проекта «БЕЛемАЛ».

С 13 до 20 часов - работа выставок (РДК, с. Аргаяш):

- национальных инструментов и женских украшений местных мастеров;

- выставка башкирских общественных организаций Челябинской области;

- печатной продукции Республики Башкортостан (журналы, газеты, история башкирских родов).

С 11 до 13 часов - программа детско-юношеского телеканала «Тамыр» (РДК, с. Аргаяш):

- презентация первого анимационного сериала на башкирском языке «НУРБОСТАН»,

- конкурсы, игры, награждение детей,

- профессиональная фотосессия для межрегиональной выставки «СЕМЕЙНЫЕ КОРНИ».

С 14 часов 30 минут до 16 часов 30 минут - заключительное торжественное мероприятие (РДК, с. Аргаяш):

- приветствие представителей официальных делегаций Республики Башкортостан и Челябинской области;

-церемония награждения активистов башкирских общественных организаций;

- передача материально-технических средств для оснащения классов по изучению башкирского языка и культуры;

- концертная программа эстрадно-фольклорной группы «Далан» Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова Республики Башкортостан.

В 11 часов в Челябинске на территории «Сада Победы» состоится Всероссийский день ходьбы-2021 (ул. героев Танкограда, д.79).

Программа:

В 11 часов - начало регистрации участников спортивных забегов;

В 12 часов - старт женщин на дистанцию 5000 метров (2003 года рождения и старше);

В 12 часов 30 минут – старт мужчин на дистанцию 5000 метров (2003 года рождения и старше);

В 13 часов - старт девушек на дистанцию 3000 метров (2004 года рождения и младше);

В 13 часов 20 минут - старт юношей на дистанцию 5000 метров (2004 года рождения и младше);

В 14 часов - церемония награждения победителей и призеров соревнований.

В 12 и 14 часов состоятся сборные экскурсии в Картинной галерее, где недавно открылась тематическая выставка «Волшебный фарфор». Музей посвящает выставку героям всеми любимых народных сказок, былин и литературных произведений, выполненных в фарфоре по иллюстрациям известных художников-иллюстраторов XIX века и современных авторов (Челябинск, ул. Труда, 92А).

В 13 часов состоится финал интерактивного проекта для молодежи «Онлайн-каникулы в Челябинске». Мероприятие посетит губернатор Челябинской области Алексей Текслер (Челябинск, пр. Свердловский, 51А, РК «Мегаполис»).

В 13 и 16 часов в Картинной галерее состоятся сборные экскурсии в рамках постоянной экспозиции (Челябинск, ул. Труда, 92А).

В 14 часов состоится творческая встреча с Владиславом Вагановым - автором работ, представленных на открытой Музее изобразительных искусств Челябинска выставке «Метаморфозы Воскресного дня». Посетители узнают, что же подвигает художника не единожды обращаться к разработанной теме евангельских сюжетов? Что влияет на трактовку образа? Насколько современны образы Добра двухтысячелетней давности? А также у каждого посетителя будет возможность задать интересующие вопросы (Челябинск, площадь Революции, 1, Зал имени архитектора Е.В. Александрова ЧГМИИ).

В 14 часов 30 минут состоится презентация книги известного журналиста, писателя и критика Вадима Журавлева «Краткий курс оперного безумия». Автор на встрече проведет розыгрыш книги (Челябинск, ул. Коммуны, 69, Центральная библиотека им. А. С. Пушкина).

В выставочном зале Челябинского центра искусств откроется персональная выставка Ксении Бежиной «WABI SABI» (ул. Сони Кривой, 30).

3 октября, воскресенье

В 11 часов состоится песочная сказка «Остроушка. Приключения лисички-плутовки» (Челябинск, пр. Ленина, 5, театр песочной живописи и теней «Скарабей»).

В 12 часов состоится теневая сказка «Как Емеля щуку изловил» (Челябинск, пр. Ленина, 5, театр песочной живописи и теней «Скарабей»).

В 11 часов состоится Выставка работ челябинского художника Виктора Тросиненко. Персональная выставка Ксении Бежиной (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30, Выставочный зал Челябинского центра искусств).

В 18 часов состоится спектакль «Лысая певица» (Челябинск, ул. Пушкина, 64).

театр «Манекен»).

ДЛЯ СПРАВКИ

Справка.

2 октября - Международный день социального педагога.

2 октября - Международный день ненасилия.

2 октября - День профессионально-технического образования в России.

2 октября 2021 года – Всероссийский день ходьбы.

2 октября в календаре православных праздников - День памяти благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина.

2 октября в календаре народных праздников - Трофим и Зосима.

3 октября - День ОМОНа в России.

3 октября - Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.

3 октября 2021 года – Международный День учителя (первое воскресенье октября).

3 октября по народному календарю – Астафий Ветряк.

3 октября 1906 года утвержден международный сигнал бедствия на море, известный как «SOS».