АО «УСТЭК-Челябинск» сообщает о результатах третьего этапа опрессовок

В Челябинске завершился третий этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Как напоминает пресс-служба АО «УСТЭК-Челябинск», данный этап проходил в столице Южного Урала с пятого по 19-е июля.

В большей части домов, попадающих в контур испытаний третьего этапа, подача горячего водоснабжения была восстановлена вечером 19-го июля. Исключение составили тепловые сети с повреждениями, не подготовленные к безопасному приему теплоносителя, а также дома с неисправным внутридомовым оборудованием.

Так, например, по заявке МУП «ЧКТС» до 29 июля включительно продлен третий этап опрессовок на теплотрассе по направлению к поселкам ЧКПЗ и Мясокомбината: 48 жилых домов и пять учреждений социальной сферы будут вынуждены находиться без горячего водоснабжения. Связано это с тем, что во время испытаний на тепловой сети, находящейся в эксплуатационной ответственности завода ЧКПЗ, было выявлено повреждение, до устранения которого не было возможности проводить опрессовки, а также в связи с тем, что на теплосетях МУП «ЧКТС» во время проведения испытаний было выявлено значительное количество повреждений.

В связи с этим муниципальным предприятием принято решение о продлении третьего этапа испытаний. За это время ремонтные бригады коммунальных теплосетей проведут ремонты на аварийных участках тепловых сетей и повторно осуществят их проверку на прочность и плотность.

Теплоэнергетики подчеркивают, что гидравлические испытания - важное мероприятие программы подготовки системы теплоснабжения города к зиме. Их задача - выявление слабых мест на теплотрассах с целью оперативного устранения до начала отопительного сезона. Если на данных участках не проводить ремонты, то в отопительный период на них возможны повреждения с отключением тепла в жилых домах и социальных учреждениях. Испытания и ремонты запланированы на лето, чтобы жителям было легче перенести вынужденные отключения горячей воды.

Подача теплоносителя на аварийные тепловые сети или дома с неисправным внутридомовым оборудованием будет возобновлена только после устранения повреждений и получения уведомления от владельца сети или УК о завершении ремонта. Теплоснабжающая организация, в первую очередь, по причинам безопасности, не может подать теплоноситель в сети с незавершенными ремонтными работами либо в сети, не прошедшие гидравлические испытания, ведь теплоноситель - не что иное, как горячая вода, в зимнее время температура которой может достигать 130 градусов.

Жилые дома и учреждения социальной сферы, в которых третий этап продлен на десять дней:

- Копейское шоссе, 1, 1а, 1б, 1в, 2, 3, 3а, 3б, 7, 9, 11, 13, 13а, 15;

- улица Пирогова, 1а, 1б, 1в, 3, 5, 7;

- улица Псковская, 4, 4а, 6, 8, 8а, 8б;

- улица Угольная, 11, 13, 15, 23, 27;

- улица 1 Трубосварочная, 2, 4а;

- улица Электросварочная, 12;

- улица Трубосварочная, 4;

- переулок Арматурный, 2, 4, 8, 10;

- поселок Мясокомбинат, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

- детские сады № 450 и №245;

- центр адаптации;

- школа №108;

- ПУ-10 (общежитие).

Всего в Челябинске запланировано шесть этапов гидравлических испытаний: первый этап - с 24 мая по седьмое июня; второй этап - с 14 июня по 28 июня; третий этап - с 5 июля по 19 июля; четвертый этап - с 12 июля по 26 июля; пятый этап - с 26 июля по девятое августа; шестой этап - с десятого августа по 24 августа.

Для того, чтобы жителям города было удобнее выяснить, когда будет отсутствовать горячая вода именно в их доме, на сайте компании АО «УСТЭК-Челябинск» создан удобный сервис по гидравлическим испытаниям. Собственнику достаточно ввести в поисковик улицу и номер дома, нажать кнопку «узнать» и получить соответствующую информацию

При проведении опрессовок возможны порывы теплотрасс с выходом теплоносителя на поверхность. Его температура составляет не более 40 градусов и не представляет опасности для здоровья людей. Тем не менее теплоэнергетики просят жителей Челябинска соблюдать осторожность и сообщать об обнаруженных случаях выхода теплоносителя на поверхность по телефону диспетчерской службы: +7 (351) 246-40-00.