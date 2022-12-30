«Апостол» поблагодарил Челябинскую область и поздравил с наступающим Новым годом

Гвардии полковник 9-го гвардейского отдельного мариупольского хинганского штурмового полка морской пехоты, командир мотострелкового штурмового батальона «Апостол» Юрий Гагарин передал из зоны СВО на Украине видеообращение к жителям Челябинской области. Он поблагодарил за помощь от имени бойцов, в частности за «УАЗ Патриот» и поздравил с наступающим Новым годом.

«Мы победим!» – заверил легендарный комбат, не так давно приезжавший в палаточный лагерь Чебаркульской дивизии передавать бесценный боевой опыт мобилизованным .

«Машина на передовой очень нужна. Зимой вездеход - незаменимый помощник. С очередной партией гуманитарной помощи в место дислокации полка, где служат южноуральцы, приехал и новогодний четырехколесный подарок от Народного фронта. Бойцы из полка с благодарностью ко всем, кто помог — в этом видеообращении. Смотрим!», – рассказывают представители «Народного фронта/Челябинская область» после встречи с Юрием Гагариным в зоне СВО .