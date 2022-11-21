Юрий Гагарин перед отъездом в зону СВО поделился с военными ценным опытом ведения боевых действий

Челябинец Юрий Гагарин, командир батальона «Апостол», сегодня, 21 ноября осмотрел палаточный лагерь в чебаркульской дивизии, проверил устройство быта мобилизованных и процесс подготовки бойцов на межвидовом полигоне.

Как отмечают в региональном отделении партии «Единая Россия», комбат с позывным АНГЕЛ, спасший на Донбассе 367 детей, рассказал офицерам о специфике СВО и поделился, исходя из собственного реального боевого опыта, методикой обучения солдат.

Гвардии полковник 9-го гвардейского отдельного мариупольского хинганского штурмового полка морской пехоты, командир мотострелкового штурмового батальона «Апостол» Юрий Гагарин вместе с офицерами прошелся по палаточному лагерю, где находятся мобилизованные не только из Челябинской области, но из других регионов страны.

«То, что увидел впечатляет, быт организован хорошо, все есть», - поделился впечатлениями комбат, чье подразделение защищает на передовой Ясиноватую (этот город Донецкой Народной республики, как и Волноваху, курирует Челябинская область).

Преподаватель Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли Оксана Урунтаева рассказала заглянувшему на кухню Юрию Гагарину, что с поставкой продуктов проблем нет, все всегда доставляют вовремя.

«Готовим мы, соблюдая все нормы. Гречка, рис, перловка, макаронные изделия, различные супы – гороховый, рассольник, полевой, борщ. Сейчас холоднее стало, баловать своим фирменным витаминным салатом не можем, зато делаем овощной маринад, недавно картофель с тушенкой приготовили, все были довольны и счастливы, приходили за добавкой и не раз», - отметила Оксана Урунтаева.

После обсуждения бытовых вопросов участники встречи перешли к вопросам общевойсковой подготовки. На межвидовом полигоне, где проходят обучение мобилизованные российские мужчины, командир «Апостола» рассказал о специфике специальной военной операции.

«Стандартные схемы общевойсковой подготовки, безусловно, нужны, и они сегодня здесь ведутся. Но все-таки необходимо учесть специфику наших боевых действий. Я об этой специфике старшим офицерам сегодня рассказал, они со мной согласились. Что-то новое для себя узнали, что-то доработают, и впоследствии обучение здесь будет производиться с учетом тех требований, которые необходимы там. Самое главное здесь - научить солдата обороняться, соблюдать все меры безопасности и быть на боевом дежурстве. А штурмовать и все остальное – это потом. Сначала нужно научить солдата выживать, чтобы он переборол чувство страха в момент ведения боевых действий и научился обращаться практически с любыми видами вооружения», - отметил Юрий Гагарин.

Самое главное – учитывать специфику СВО, она существенно отличается от боевого устава, потому что сегодня работают артиллерия, танки, минометы - это главный противник личного состава.

«Проговорили это с офицерами, объяснил, что главное там - штурмовать посадки, лесопосадки, рассказал, как это сделать, на каком расстоянии, чтобы сберечь себя и танки, БМП: технику ведь тоже надо беречь», - подчеркнул Юрий Гагарин.

Встреча комбата с находящимися на полигоне бойцами проходила в рамках реализации гуманитарной миссии «Единой России». Ранее командир батальона «Апостол» провел военно-патриотические встречи с кадетами школы №116 Челябинска и обучающимися военного учебного центра при Южно-Уральском государственном университете.

Сейчас Юрий Гагарин находится в дороге. Его короткий отпуск закончился, и героический комбат в пути на передовую, где его ждут верные «апостолы».