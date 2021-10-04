Армия ждет: госзадание на осенний призыв для Челябинской области составит чуть более трех тысяч человек

В осеннюю призывную кампанию 2021 года, стартовавшую первого октября, Челябинская область должна направить на армейскую службу чуть более трех тысяч человек. Военный комиссариат региона и военкоматы муниципальных образований к проведению призыва готовы.

Государственное задание на осень-зиму текущего года сегодня, четвертого октября, на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск» озвучил военком региона Андрей Максуров.

Он напомнил, что в ходе весеннего призыва в войска российской армии было призвано и отправлено свыше трех тысяч 300 южноуральцев (задание область выполнила в полном объеме).

Андрей Максуров пояснил, что госзадание дается на год, и военный комиссариат Челябинской области сам решает, сколько человек отправить в армию весной, сколько осенью.

«В весенний призыв мы всегда отправляем чуть больше ребят, потому что они как раз заканчивают учебу в образовательных учреждениях - есть необходимость отправлять их на службу сразу после получения дипломов», - отметил военком.

Военную службу южноуральцы будут проходить во всех видах и родах Вооруженных Сил на территории всей страны (большая часть призывников отправится отдавать долг родине в войска Центрального, Западного и Восточного военных округов Российской Федерации).

По словам Андрея Максурова, главной задачей осеннего призыва, как и весной-летом текущего года, является недопущение заноса и распространения коронавирусной инфекции на территории призывных пунктов и на сборном пункте Челябинской области, находящемся под Копейском.

«С этой целью призывные пункты и областной сборный пункт обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Помещения проветриваются и обеззараживаются в усиленном режиме», - подчеркнул Андрей Максуров.

Перевозить южноуральских призывников из военкоматов региона на областной сборный пункт будут исключительно автотранспортом, прошедшим специальную дезинфекционную обработку.

Перед отправкой к местам службы все ребята обязательно пройдут тестирование на ковид. В войска будут направлять только здоровых призывников.

Желающие поставить прививку от коронавируса смогут вакцинироваться в воинской части (вакцинация военнослужащих и гражданского персонала от COVID-19 в российских войсках уже идет).

С подлежащими призыву на военную службу жителями будут работать специалисты 49-ти призывных комиссий: 48-ми - муниципальных образований и областной. Все они открылись первого октября.

Служить по призыву предстоит южноуральцам в возрасте от 18-ти до 27-ми лет, признанным годными к военной службе по состоянию здоровья, уровню образования, имеющейся подготовки по военно-учетной специальности и результатам профессионального психологического отбора. Каждый призывник должен пройти медицинское освидетельствование.

«Желаю всем ребятам легкой службы. Для того, чтобы она была комфортной, в воинских частях нашей армии сегодня созданы все условия», - сказал Андрей Максуров.