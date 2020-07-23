Артистам челябинского театра оперы и балета подарили новый зал для репетиций

Артистам челябинского государственного театра оперы и балета имени Глинки подарили новый зал для репетиций.

В архитектурном проекте здания театра этот зал был предусмотрен изначально. Предполагалось, что там будут проходить репетиции балетной труппы, однако помещение занял живописно-декорационный цех.

Такое решение было временным, однако, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное, - на протяжении шести десятилетий ничего не менялось. Отдельное двухэтажное здание для изготовления и хранения декораций было сооружено только в прошлом году.

В сложившейся ситуации особенно непросто приходилось артистам балета. Одного зала на труппу из 60-ти человек не хватало, и приходилось занимать сцену. А это препятствовало работе художественно-постановочной части и проведению репетиций других коллективов.

Теперь помещение, где так много времени располагался живописно-декорационный цех, превратилось в современный и удобный репетиционный зал. Уютные светлые стены, специальный линолеум, балетные станки и высокие зеркала - здесь провели качественный ремонт и создали все условия, чтобы занятия артистов проходили с комфортом. Были учтены и технические нюансы.

"В новом зале потолок и стены отделаны звукоизоляционными плитами. Это сделано для того, чтобы не появлялось эхо. Именно поэтому там могут проходить репетиции не только балетной труппы, но и оркестра - зал получился универсальным", - рассказал заместитель директора по эксплуатации Вячеслав Сазонов.

Как напомнила пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, в настоящее время продолжается обустройство территории вокруг здания челябинской оперы. Сейчас там ведется монтаж новых рекламных конструкций. Предыдущие были установлены еще в 70-х годах прошлого века и уже давно перестали отвечать современным требованиям.