Аварию на водоводе в Коркино планируется устранить к обеду, а пока организован подвоз воды

Ремонтные работы на месте повреждения трубы центрального водовода в Коркино (Челябинская область) планируется завершить к обеду 20 мая. Для жителей Коркинского и Розинского городских поселений организован подвоз питьевой воды.

Как сообщает пресс-служба администрации Коркинского городского поселения, сразу после аварии (около 17 часов среды, 19 мая) коммунальщикам не удалось оценить масштабы повреждения. После того, как упавший кран убрали с трубы, начались восстановительные работы. Они длились всю ночь и продолжаются до сих пор.

«Сварочные работы трубы центрального водовода, которая была порвана в результате дорожно-транспортного происшествия, подходят к завершению, - сообщили в пресс-службе администрации Коркинского района. - К обеду планируется полностью восстановить водоснабжение».

В настоящее время подача воды в город ведется на пониженном давлении из резервуаров водонапорной башни. Центральный водовод перекрыт.

В пресс-службе губернатора уточнили, сварочные работы на поврежденной трубе планируется завершить к полудню. После чего начнется заполнение резервуаров. На это потребуется еще порядка трех часов. Затем будут открыты задвижки и начата подача воды на город. Но в дома она придет позже, особенно на верхние этажи.

Сегодня, 20 мая, организован подвоз питьевой воды для жителей Коркино и Розы. Вода будет развозиться до окончания завершения проведения ремонтных работ и полного восстановления водоснабжения.

Автоцистерны приедут на площадь им. Ленина, к дому №19 по ул. Терешковой, пер. Щорса (у магазина «Пятерочка») и на ул.30 лет ВЛКСМ (к магазинам «Магнит» и «Пятерочка»). График развоза размещен на сайте администрации.

В социальных объектах со вчерашнего дня сделаны запасы воды. Для тех организаций, где воды будет недостаточно, по заявкам, оставленным диспетчеру ЕДДС, с 11 часов будет параллельно осуществляться подвоз питьевой воды.

Напомним, ДТП произошло около 17 часов 19 мая на автодороге Дружба в Коркино. Автокран упал с моста в речку и повредил водовод, обеспечивающий водой город. По словам водителя упавшего крана, у него заклинило рулевую колодку.

Дорогу Дружба перекрыли.

На место происшествия выезжали вице-губернатор Евгений Голицын, министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе, глава района Наталья Лощинина, глава города Вадим Галямов, прокурор города Александр Журбенко, начальник отдела МВД России по Коркинскому району Алексей Аристов, а также пожарные и работники водоканала. Водоснабжение отключено до устранения аварии.

ФОТО: Администрация Коркинского района и Коркинского городского поселения