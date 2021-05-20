20.05.2021
Сбер второй год подряд признан самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости
19.05.2021
В Коркино подняли кран, повредивший центральный водовод
19.05.2021
Прокуратура организовала проверку по факту аварии, оставившей без воды Коркино
19.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 20 мая
19.05.2021
«Мы – армия страны, мы – армия народа»: в Челябинск прибудет эшелон с военной техникой и вооружением
19.05.2021
Сотрудники ГУФСИН Челябинской области собирают «крышки добра» и помогают детям
Аварию на водоводе в Коркино планируется устранить к обеду, а пока организован подвоз воды
19.05.2021
В Коркино подняли кран, повредивший центральный водовод
19.05.2021
Прокуратура организовала проверку по факту аварии, оставившей без воды Коркино
25.03.2021
В Коркино одну из центральных улиц залило водой
22.03.2021
В Коркинском районе продолжают готовиться к слиянию муниципалитетов
Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется
19.05.2021
Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
18.05.2021
Еще в одном муниципалитете Челябинской области возник дефицит воды
18.05.2021
В Еткуле второй год с усилением жары наступает водный дефицит
17.05.2021
В Историческом музее Южного Урала прошла насыщенная «Ночь музеев»
17.05.2021