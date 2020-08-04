Багаж полученных в Сколково знаний поможет Наталье Котовой успешно развивать Челябинск

Новые знания, полученные главой Челябинска Натальей Котовой в столичном Сколково, помогут ей успешно развивать областной центр.

О полученном в Москве полезном опыте градоначальница написала сегодня, четвертого августа, на своей официальной странице в Инстаграм.

«Завершён первый образовательный модуль в Сколково, мы вернулись к работе. Нам удалось познакомиться с современными управленческими знаниями руководства многих городов страны, прослушать лекции от ведущих экспертов-практиков в области управления и городского развития. Поработали в группах, на практике проверили собственные навыки, необходимые муниципальным управленцам», - сообщила Наталья Котова своим многочисленным подписчикам.

Она рассказала также, что в течение года Сколково организует ещё несколько образовательных модулей по всем направлениям жизнедеятельности городов.

Как ранее сообщало агентство "Урал-пресс-информ", в третьей декаде июля Наталья Котова проходила бесплатное обучение в Московской школе управления СКОЛКОВО, запустившей беспрецедентную программу по обучению развитию городов "Master of Public Administration".

Вместе с главой Челябинска полезного опыта набирались три ее заместителя: Владимир Шамне (по строительству), Александр Егоров (по городской среде) и Олег Извеков (по экономическому развитию и инвестициям). Также обучение в столичной школе управления прошла министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Прочитав сегодняшний пост мэра о завершении обучения и готовности продолжать работу на благо развития Челябинска с помощью багажа полученных в Москве знаний, жители южноуральской столицы стали активно оставлять сообщения – об этом горожан попросила сама мэр.

«Пишите комментарии с вашими вопросами и пожеланиями, для меня очень важна обратная связь», - подчеркнула Наталья Котова.

Реакция не заставила себя долго ждать.

Первое сообщение оказалось очень эмоциональным и даже грубым.

«Уберитесь в городе, пожалуйста. Позорно и убого! Всё, что делается, делается из ряда вон плохо, по-свински и на "так сойдёт"», - написал пользователь с ником buben_zlt.

«Хочу жить в городе с экологичным и достойным общественным транспортом: трамваями, троллейбусами и электробусами. Маршрутки с «жителями ближнего зарубежья» за рулем, ненавидящими ПДД, нас и наш город - это позор Челябинска. Изменить это - в ваших руках», - отметила другая подписчица, под именем kudaroffoks.

«Займитесь нормальным благоустройством, а не тяп-ляп. На остановке "Алое поле" в сторону ЮУрГУ после демонтажа осталась раскорчеванная плитка, то же самое на остановке "Центральный рынок" в сторону ЮУрГУ. Набережная Миасс - позорище, в городе грязь. Наталья Петровна, вы, когда из аэропорта ехали, видели, в каком состоянии находится так называемые "гостевые маршруты"? Чего спрашивать нас, прогуляйтесь по городу, увидели косяк, звоните ответственным людям, почему такое происходит. Все просто. Займитесь, наконец, нормальной работой. Одни разговоры и ненужные ваши аппаратные совещания», - считает palkin2416.

«Здорово, что Вам удалось поучаствовать в таком проекте! Очень важно делиться опытом, узнавать о современных технологиях, решениях, особенно в Вашей работе», - порадовалась за Наталью Котову ludochka_sotnik.

«Пересечение Чичерина и Комсомольского проспекта. Посадили деревья и постелили газон. Ни разу с момента посадки не полили. В итоге газон стал желтый плюс зарос сорняками. Зачем, спрашивается, это все делалось, если ухаживать за этим никто не собирался?!» - возмутилась maria1186.

«В последнее время замечаю, что город становится лучше, будем надеяться, что и дальше так будет. Тем более, что у Вас теперь наверняка есть новые идеи», - продемонстрировала оптимистичный настрой подписчица с именем margarin911.

Горожанка с ником vlasovanatalia493 обратила внимание Натальи Котовой на гостевой маршрут, пролегающий по улице Комарова, где «закатали под ноль все ранее разработанные здесь цветники».

«В мае вырыли ямы, думали, будут сажать деревья. Ямы закопали, деревья не посадили. При въезде в Тракторозаводский район вместо цветника насыпали цветной гравий, потом гравий убрали, посадили кусты. Вам не кажется, что наши деньги тратятся впустую?! Это не хозяин так поступает!», - возмутилась подписчица.

Горожане не только подвергают критике деятельность властей. Есть и челябинцы, которые радуются за Наталью Петровну, получившую возможность научиться чему-то новому. Таких тоже немало.

Жители южноуральской столицы также спрашивают, когда в Челябинске уберут ларьки и заборы, отмечают, что хотели бы видеть в южноуральской столице больше парков, где можно было гулять с детьми, больше зеленых зон, деревьев.

«Хотелось бы, чтобы был построен пешеходный мост, который бы соединял северо-запад с парком имени Гагарина (в районе Университетской Набережной). Хотелось бы, чтобы река Миасс была почищена, чтобы была сделана большая прогулочная набережная (не только в центре) и вдоль нее можно было бы гулять с коляской. Хотелось бы, чтобы в Челябинске появились велодорожки, потому что сейчас по тротуару ездят велосипедисты, ходят люди, родители гуляют с маленькими детьми. Скорость у велосипедистов большая, так гулять опасно. В целом бы хотелось, чтобы город был больше ориентирован на людей, чтобы в нем было уютно и комфортно. Если где-то убрать бордюры, то уже с коляской будет гулять проще и приятнее», - считает katerina.ol.skobeleva.

Один из комментариев - с негативным оттенком - был посвящен состоянию улицы Братьев Кашириных (а именно участку от Ворошилова до Чичерина), которая «заросла грязью и многолетним мусором». Наталью Котову попросили разобраться.

Кроме того, горожане призывают мэра проверить работу по демонтажу желтых щитов ГИБДД, которые должны были убрать с городских улиц до первого августа, но не убрали до сих пор.

«Когда будет осуществлён ремонт улицы Хариса Юсупова?»; «Почему каждый год ремонтируют одни и те же дороги, а дороги, которые в ужасном состоянии, например, Кронштадская, Кулибина и другие, не ремонтируются?» - вопросов, заданных Наталье Котовой, и проблем, которые ее просят решить, названо множество: работы мэру Челябинска добавится.

«Большое вам спасибо за вашу работу! За ваше желание повышать свой уровень и уровень нашего города! Перемены хорошие, они видны. По крупицам Вы создаете уют в нашем доме! Спасибо!» - перефразируя известную фразу, можно отметить, что вот она - ложка меда в бочке с дегтем.

А комментариев, тем временем, все больше и больше.