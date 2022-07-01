Безопасные упражнения для шеи

Предлагаем вам очередную физкультминутку. Демонстрирует и комментирует упражнения, доступные всем, подполковник запаса, ветеран боевых действий Антон Гончаров. Он ведет свой телеграм-канал «Записки подполковника» tme/otstaavnik.

В данном видео вы узнаете о простейших упражнениях для шеи и о том, как их выполнить без вреда для себя.