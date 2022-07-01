01.07.2022
Безопасные упражнения для шеи
01.07.2022
Челябинцы узнают своих участковых уполномоченных в лицо
01.07.2022
Житель Миасса украл дефектоскоп почти за миллион, а продал за три тысячи
01.07.2022
В Челябинской области стражи порядка устроили «облаву» на нелегальных мигрантов
01.07.2022
В Челябинске пройдет всероссийская летняя Спартакиада детей-инвалидов
01.07.2022
За сутки ковид подтвердился у 89 южноуральцев, выздоровели 143 человека, умерли двое
Физкультминутка от «УПИ»
Безопасные упражнения для шеи
24.06.2022
Простейшая и безопасная растяжка и баланс
17.06.2022
Упражнения для стоп
10.06.2022
Забота о руках: упражнения для пальцев рук
03.06.2022
Безопасные упражнения для шеи
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022