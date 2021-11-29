билайн выяснил, как изменился стиль общения россиян с появлением мессенджеров

билайн провел опрос среди своих абонентов с помощью сервиса «Мобильные опросы». Оператор поинтересовался у клиентов, как с появлением мессенджеров изменился формат их коммуникаций. Как оказалось, большинство жителей российских регионов (82%) считают, что возникла новая цифровая культура общения. Прежде всего, они уверены (76%), что появление мессенджеров увеличило скорость их общения.

Формируется новый цифровой этикет

Благодаря широкому распространению общения в онлайне возникает новый цифровой этикет. Например, 54% россиян (по УФО – 51%) используют аудиосообщения при общении в мессенджерах.

Вопреки существующему мнению о том, что отправка «войса» создает определенные неудобства для его получателя, например, если пользователь без наушников и находится в общественном месте, 66% опрошенных (по УФО – 68%) не считают невежливым отправку «войса».

Большинство уверены (61% – по России, 60% – по УФО), что обмен «войсами» в мессенджере не является адекватной заменой беседы по телефону. При этом 73% считают допустимым совершать голосовой звонок без предварительной договоренности об этом в мессенджере.

Как выяснилось, 25% опрошенных не отвечает на сообщение в мессенджере, если его отправителя нет в списке их телефонных контактов. При этом для большинства (60%) это вполне допустимо.

Больше половины пользователей мессенджеров (55% – по стране, по УФО – 54%) хотят видеть, прочитано ли их сообщение, и уверены, что недопустимо отключать функцию, которая позволяет это скрыть.

Звонки VS чаты: пока побеждают первые

С распространением смартфонов и мобильного интернета 51% респондентов в регионах России стали меньше звонить по телефону, причем это больше относится к женщинам, чем к мужчинам. При этом, подавляющее большинство опрошенных (94%) отметили, что, по их мнению, именно молодые люди стали звонить меньше.

Между тем, звонки остаются приоритетным способом общения для связи с коллегами. «Чаще звоню для решения рабочих вопросов, чем пишу в мессенджерах», – так ответили 53% опрошенных россиян. Интересно, что мужчины звонят деловым партнерам чаще, а женщины предпочитают обсуждать рабочие вопросы в чатах.

Самыми популярными мессенджером во всех регионах, по данным опроса, являются: WhatsApp – 80%, Telegram – 22%, Viber 19% (по УФО – 25%), Мессенджер VK – 15% (по УФО –22%).

В исследовании с помощью сервиса «Мобильные опросы» приняло участие 2 470 человек. Это жители Москвы, Санкт-Петербурга и еще 143 городов России, расположенных во всех федеральных округах, мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 18 до 55 лет.