16.06.2022
МегаФон вместе с минпросвещения защитит юных россиян от угроз в Интернете
16.06.2022
Юные хоккеисты проходят тренировочные сборы в «Солнечной долине»
16.06.2022
Челябинск очищают от уличных попрошаек
16.06.2022
Более 333,3 тысячи южноуральцев переболели ковидом с начала пандемии
16.06.2022
В Карабаше появился «дом культуры на колёсах»
16.06.2022
В Челябинскую область привезут Кубок Гагарина
Более 333,3 тысячи южноуральцев переболели ковидом с начала пандемии
12.06.2022
С начала пандемии коронавирус оборвал жизни девяти тысяч южноуральцев
10.06.2022
За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 218, умер один
09.06.2022
В Челябинской области третьи сутки подряд растет число проходящих лечение от ковида
08.06.2022
Для поездки в Казахстан теперь не нужно предъявлять ПЦР-тест и сертификат о вакцинации
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022