Более 333,3 тысячи южноуральцев переболели ковидом с начала пандемии

В Челябинской области с начала пандемии заболели коронавирусной инфекцией 333 тысячи 363 человека, вылечились 322 тысячи 835 жителей, скончалось от COVID-19 более девяти тысяч южноуральцев.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 92 жителей региона, что на 2,1% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 94 инфицированных). Среди заболевших восемь школьников.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 177 пациентов, перенесших коронавирус, что больше показателя предыдущего дня (днем ранее - 144). За сутки умерло двое жителей, заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – пятеро).

С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни девяти тысяч 10 южноуральцев. Из них семь тысяч 732 жителя скончалось непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 16 июня 2022 года продолжают борьбу с ковидом одна тысяча 476 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - одна тысяча 563 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.