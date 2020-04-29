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Более тысячи жителей Златоуста получили предписания о самоизоляции, в городе усилен контроль

Общество
Сегодня, 23:24
Автор: 
Олеся Денисова

В Златоусте (Челябинская область), где выявлен очаг коронавирусной инфекции, порядка одной тысячи человек получили предписания о самоизоляции, В округе усилен контроль за соблюдением режима и вводится масочный режим.

Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер на брифинге 29 апреля.

Напомним, в Златоусте на сегодня выявлено наибольшее в регионе число заболевших (очаг зарегистрирован в одном из отделений горбольницы, которое закрыто на карантин), по данным оперативного штаба подтверждено 187 случаев, из них только четыре случая завозных (Пхукет, Москва, КНР). Пять случаев заболевания выявлено у жителей, которые никуда за пределы города не выезжали и ни с кем не контактировали, остальные заболели после контакта с носителями вируса.

За предыдущие сутки выявлено 32 новых случая. «Это результат масштабного тестирования. Проведено более трех тысяч анализов», - рассказал губернатор.

Уже отработано три круга контактов. Большинство положительных результатов дал первый круг. Роспотребнадзор выдал жителям порядка одной тысячи постановлений на обязательную самоизоляцию.

«Усилена работа по контролю за соблюдением режима, на четырех въездах в город усилены посты ДПС, проводится проверка на дорогах внутри города, дополнительно направлено 20 экипажей ГИБДД из Челябинска», - рассказал Алексей Текслер.

В пресс-службе ГУ МВД региона уточнили, на въездах в город, а также по схеме «Тоннель» сотрудники Госавтоинспекции проверяют водителей и пассажиров всех автомобилей на предмет выявления нарушителей режима обязательной самоизоляции (тех, у кого есть предписания Роспотребнадзора). Нарушители передаются в полицию для разбирательства. Остальных предупреждают о необходимости соблюдения всех ограничительных мер.

Алексей Текслер уточнил, в Златоусте вводятся дополнительные санитарные меры: контроль больных на дому не менее двух раз в стуки, дезинфекция транспорта и мест проживания контактных лиц, введение масочного режима.

«Масочный режим пока не носит директивного характера из-за дефицита масок», - уточнил глава региона. По распоряжению Алексея Текслера, областной аптечный склад направит в аптеки Златоуста дополнительный объем масок. Глава Златоуста Максим Пекарский уточнил, со склада уже поступило порядка 8,5 тысячи медицинских масок.

Кроме того, в аптечной сети разрешено продавать текстильные многоразовые маски. «Можно сделать маски и в домашних условиях. Они эффективны при посещении общественных мест и в транспорте», - напомнил губернатор.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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