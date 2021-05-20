Быть или не быть? Вопрос установки памятника Александру II на Алом поле решится 25 мая

Вопрос установки памятника Александру II на Алом поле в Челябинске окончательно решится 25-го мая. Ответственное решение предстоит принять депутатам городской думы.

Сегодня, 20-го мая, на заседании думской комиссии по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству начальник управления культуры Челябинска Элеонора Халикова напомнила, что памятник государю-освободителю планируется установить перед главным входом Александро-Невской церкви, строительство которой было начато в 1907-м году, после чего площадь рядом с ней назвали Александровской.

В пресс-службе городской думы Челябинска напомнили, что в феврале текущего года социологи РАНХиГС провели опрос жителей, чтобы узнать мнение горожан о данной инициативе. Исследование показало, что большинство челябинцев против установки мемориального объекте не возражают и относятся к идее положительно.

Однако не все жители столицы Южного Урала считают появление памятника Александру II на Алом поле уместным. Например, известный краевед Юрий Латышев был категорически против установки объекта на этом месте.

Тем временем, несмотря на имеющиеся разногласия, депутаты пришли к единому мнению: установка памятника будет еще одним напоминанием о том, что необходимо бережно относиться к каждой странице истории нашего государства.

Напомним, общественные обсуждения по вопросу установки памятника царю на Алом поле состоялись в городской администрации в конце января текущего года. Так как к единому мнению челябинцы не пришли, было решено провести опрос.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», инициатором установки мемориального объекта выступила челябинская епархия. Памятник, если депутаты одобрят эту инициативу, установят на частные деньги, то есть никакой нагрузки на бюджет не будет.

СПРАВКА

Царь-освободитель Александр Второй (1818-1881) вошел в русскую историю как император, реализовавший широкомасштабные реформы.

Отменил в России крепостное право. Погиб в результате террористического акта, организованного тайной революционной организацией «Народная воля».