20.05.2021
Быть или не быть? Вопрос установки памятника Александру II на Алом поле решится 25 мая
20.05.2021
Андрей Фалейчик назовет имя нового руководителя «Копейских систем водоотведения и водоснабжения»
20.05.2021
Вакцину от коронавируса можно поставить в СНТ Челябинска
20.05.2021
Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области обсудит механизмы поддержки промышленности в очном формате
20.05.2021
В Челябинской области с начала года на железной дороге погибли пять человек
20.05.2021
ММК заявил о новых возможностях в производстве металлопродукции для трубной отрасли
Быть или не быть? Вопрос установки памятника Александру II на Алом поле решится 25 мая
16.04.2021
Виктор Ереклинцев мечтает подарить челябинцам возможность полежать на Алом поле
28.01.2021
Крики, смех и споры: как челябинцы восприняли идею установить памятник Александру II
25.01.2021
На Алом поле Челябинска планируют установить памятник царю
04.06.2020
Центральным украшением клумб в сквере возле ЮУрГУ станут сортовые тюльпаны
Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
19.05.2021
Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется
19.05.2021
Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
18.05.2021
Еще в одном муниципалитете Челябинской области возник дефицит воды
18.05.2021
В Еткуле второй год с усилением жары наступает водный дефицит
17.05.2021