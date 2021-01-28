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Крики, смех и споры: как челябинцы восприняли идею установить памятник Александру II

Сегодня, 28 января, в администрации Челябинска прошли общественные обсуждения по установке памятника императору Александру II на территории парка «Алое поле». В связи с тем, что горожане не пришли к единому мнению, предварительно было принято решение провести опрос.

Инициатором установки памятника выступила челябинская епархия. В случае одобрения мемориальный объект установят на частные деньги.

Первый спикер историк Николай Антипин рассказал об истории правления Александра II, но так и не смог ответить на вопрос, как император связан с Челябинском. По его словам, главный мотив установки объекта – это благодарность за реформы и отмену крепостного права.

С ним не согласилась челябинка Лидия Никова, отец которой родился во время царствования Александра II. Она рассказала о кровопролитиях и восстаниях, которые происходили при правлении императора.

«Реформа 1861 года - это продукт назревавших капиталистических отношений. Формировался рынок труда. Произошло разорение помещичьих хозяйств. Крестьяне остались без земли, и это вызвало ряд волнений. В Казанской губернии было большое волнение, туда приехали войска, после чего мужское население отправили в Сибирь, - отметила челябинка. - Памятник Челябинску не нужен. Алое поле – эта та площадь, которая в 1925 году была отдана детям. Там детские памятники, Дом пионеров, Орленок. И как можно там еще устанавливать памятник царю, который проливал кровь русских? К мнению общественников следует прислушаться. Не надо Челябинск превращать в некрополь».

На обсуждениях присутствовал и урбанист Лев Владов. По его мнению, Алое поле – это место с уже сложившимся архитектурным ансамблем.

«Александр II имел такое же отношение к Челябинску, как и ко всем городам российской империи», - отметил Владов.

Градозащитник Юрий Латышев предложил отложить рассмотрение этого вопроса на пять лет, а пока можно заняться объектами культурного наследия, считает он. Он также не против установки памятника в Златоусте.

После на трибуну вышел настоятель Свято-Троицкого храма Челябинска, который стал убеждать присутствующих, что в Челябинске в 2021 году продолжается гражданская война. Судя по всему, он имел ввиду противостояние тех, кто «за» и «против» установки объекта.

«Для нас это не идеологический прецедент. Пора закончить войну: нет ни красных, ни белых, ни зеленых. Давайте ее завершим! – закричал настоятель храма. - В национальном сознании народа надо оставить великие имена! Установка постамента Александру II придаст законченность храму на Алом поле после его реставрации в 2023 году. У нас такая эклектика, но этим и хорош наш город. Это неразрывная часть истории нашей страны».

В зале бурно отреагировали на выступление настоятеля, прокричав в ответ, что он наводит «тень на плетень».

Другая челябинка сказала, что если и надо устанавливать памятник, то в честь Константина Михайловского, который руководил дорожным строительством в России. В частности, благодаря ему проложили железную дорогу на участках: «Челябинск-Екатеринбург», «Челябинск-Омск», «Уфа-Златоуст».

Архитектор Владимир Ковалев и вовсе предложил заполнить памятниками весь сквер.

«Ни один город не жаловался, что у них много памятников, - сказал архитектор. - Если мы в Челябинске будем говорить: «Давайте поставим не в Златоусте, а у нас, тогда мы будем патриотами нашего города».

Представитель КПРФ высказался категорически против установки объекта. По его словам, «так называемые профессиональные историки с церковным саном не проработали вопрос». Он посоветовал объективно оценивать историю, напомнив, что во время правления царя были проиграны Крымская, Японская и Первая мировая войны.

Пришедшие скандировали, что хотят услышать мнение молодежи. Когда на трибуне начал говорить член молодежного движения, в зале стали слышны смешки и крики: «Это оскорбление».

Молодой человек заявил, что памятник Александру II будет центром духовного притяжения.

«Человек, который не чтит Александра II, не может называться русским человеком», - заявил он.

Многие присутствующие попросили провести дополнительный опрос жителей Челябинска. Кураторы встречи согласились с таким предложением.