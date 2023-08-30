C первого сентября школьникам и студентам вновь предоставят скидки на поездки в электричках

C первого сентября 2022 года школьники и студенты Челябинской области вновь смогут приобретать билет по льготной цене на проезд в пригородных поездах, сообщает АО «Свердловская пригородная компания».

На территории Челябинской области, а также Свердловской и Тюменской областей, ХМАО-Югры размер скидки составит 50%, в Курганской области – 30%, в Оренбургской – 25%.

Как сообщает пресс-служба СПК, льгота действительна до 15 июня 2024 года при приобретении билетов как на обычные электрички, так и электропоезда «Ласточка».

Скидка предоставляется:

– школьникам (обучающимся в общеобразовательных учреждениях по очной форме обучения по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования);

– студентам (обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме обучения: по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования, по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования).

В поездку нужно взять документ, подтверждающий льготу: школьникам – справку из учебного заведения, студентам - студенческий билет с отметкой о продлении на соответствующий учебный год.

Оформить льготные проездные документы можно во всех пригородных кассах АО «СПК», терминалах самообслуживания, а также онлайн – в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». При оформлении электронного билета в приложении в первый раз пассажиру необходимо подтвердить свою личность и право на льготу. Для этого нужно обратиться в любую пригородную железнодорожную кассу и предъявить документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, а также документы, дающие право на льготу.

Продажа билетов открывается за 10 суток до отправления поезда. Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу.