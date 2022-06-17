Центральный пляж Еткуля готов принять отдыхающих

В селе Еткуль (Челябинская область) завершилось благоустройство центрального пляжа, и 15 июня состоялась его приемка.

Приняли центральный пляж глава Еткульского сельского поселения Александр Соколов, председатель Совета депутатов поселения Андрей Знайко, представители обслуживающей компании ООО «Гуд Инжиниринг».

Реконструкция центрального пляжа была начата в 2019 году и проходила в рамках проектов «Реальные дела» и «Инициативное бюджетирование». Уже сейчас выполнен большой объём работ, и любимое место отдыха местных жителей по-настоящему преобразилось: очищена от камыша водная зона и дно, завезён песок, заложена волейбольная площадка, смонтирован и установлен новый пирс, обустроен спуск, установлены шезлонги, песочницы для детей, раздевалки, мусорные контейнеры, биотуалеты, вагон-бытовка для спасателя, медицинского работника и охранника, ажурные ворота и ограда, смонтировано освещение.

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«Открытие пляжа в 2021 году не состоялось в силу отсутствия подрядчика. В этом году за благоустройство и содержание пляжа отвечает ООО «Гуд Инжиниринг». Надеемся, всё получится, и подрядчик покажет себя настоящим хозяином нашего замечательного пляжа. При добросовестном соблюдении всех условий договора ООО «Гуд Инжиниринг» получит более 800 тысяч рублей», - отметил Александр Соколов.

Пляж будет работать с 15 июня и до 15 августа. Режим работы - с 8.00 до 20.00.

Директор обслуживающей компании Павел Глазырин сообщил, что государственная инспекция приняла пляж 14 июня, окончательная выездная проверка состоится через пять-шесть дней. Пляж внесён в реестр, скоро он отобразится на официальном сайте. Пробы воды взяты для проведения анализа. На сегодняшний день уже проведено обследование дна, извлечены колюще-режущие предметы. В сжатые сроки были предоставлены материалы и комплектующие для оборудования пляжа. Павел Глазырин призвал купающихся и отдыхающих соблюдать правила безопасного поведения на воде. Официальная территория пляжа, зона ответственности на воде, отмечена буйками. Купание детей может осуществляться только в специально организованном месте (лягушатнике).

Содержание территории на входной группе осуществляется компанией, каждое утро дворник будет убирать прилегающую территорию. На пляже предусмотрено четыре контейнера под мусор, уже заключён договор на вывоз мусора. Дополнительно будут установлены умывальник для рук, столбы для волейбола и натянута сетка. В прокат будут предоставляться мячи для игр и другой спортивный инвентарь. В целях сохранения инвентаря будет взыматься символическая плата.

На данный момент оборудовано помещение для дежурства спасателя и сторожа пляжа. Идёт подготовка технической зоны, где будет размещена лодка для спасателя.

Скоро на территории пляжа появятся скамейки для родителей рядом с песочницами и парковка для велосипедов.

Флагшток в ближайшее время будет восстановлен и в хорошую погоду над пляжем будет развиваться жёлтый флаг, а в случае непогоды – чёрный.

Екатерина, сотрудница обслуживающей компании, обратилась к жителям с просьбой о помощи в поддержании чистоты пляжа. Совсем недавно Екатерина стала жительницей села Еткуль, поэтому поддержание порядка населением очень важна для неё. Всё, что требуется от отдыхающих, – это не мусорить и не портить благоустройство, то есть не заниматься вандализмом.

«Местные жители должны понимать, что лучше вкладывать средства в приобретение нового оборудования, чем в восстановление сломанного и испорченного», - отметила Екатерина.

Находящийся на отдыхе местный житель Александр Шарапов (пенсионер) признался, что очень любит проводить свободное время, наслаждаясь открывающимся видом на реликтовый лес. Александр Иванович выражает благодарность за качественное благоустройство. Он очень рад, что на его малой родине появилось новое обустроенное место для отдыха, созданы условия для безопасного купания.

По наблюдениям активного пенсионера, в прошлом году за день пляж посещали около 300-400 отдыхающих, в этом году людей здесь будет ещё больше.