ЧелГУ при помощи увельских предпринимателей бесплатно накормит своих студентов

Челябинский государственный университет поможет продуктами своим студентам, которые не смогли уехать домой и в настоящее время находятся на самоизоляции в общежитии.

Молодежь, а это 265 человек из разных стран и городов России, получит продуктовые наборы, которые позволят им сэкономить и реже выходить на улицу в период пандемии.

Каждому из ребят передадут около трех килограммов круп и сушки к чаю, которые закупил профком студентов, выступивший с инициативой обеспечить продуктами питания своих товарищей, попавших в трудную ситуацию.

Ректор Сергей Таскаев идею поддержал и попросил помощи у главы Увельского района Сергея Рослова, который с готовностью согласился помочь студентам.

Вместе с начальником управления сельского хозяйства и продовольствия районной администрации Сергеем Бобылевым он пригласил к участию в социальном проекте вуза руководителей агрокомпаний и крестьянских хозяйств, выделивших ЧелГУ 750 килограммов пшена, риса, геркулеса и гречки.

В числе меценатов - увельские предприниматели Иван Козель, Владимир Рыболов, Олег Шамин, Евгений Шумаков, Виктор Гераскин и Сергей Сумин.

Развоз продуктов начался уже сегодня, 23 апреля, отмечает пресс-служба Челябинского государственного университета.