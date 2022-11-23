Челябинцам представили проект благоустройства территории возле рынка «Михеевский»

Центр развития городской среды Челябинска представил жителям проект благоустройства общественного пространства напротив рынка «Михеевский» в Металлургическом районе, который планируется реализовать в 2024 году.

Концепцию разработали специалисты компании ООО «ЛК-Строй» под кураторством сотрудников центра, городского управления архитектуры и районной администрации Металлургического района.

В центре развития городской среды отметили, что жители любят зеленую зону вдоль Шоссе Металлургов за большое количество растений, атмосферу тишины и уединенности, за возможность укрыться в тени деревьев в жару.

Несмотря на все прелести этого места (раньше здесь был сквер), территория нуждается в обновлении. В результате данное пространство было предложено в качестве объекта благоустройства по программе инициативного бюджетирования.

«Перед проектированием сквера мы встретились с жителями и провели онлайн-опрос, чтобы выявить их потребности и внести замечания пользователей территории в проект. Среди основных проблем жители отметили отсутствие освещения, комфортных мест для отдыха и пешеходной связности, неухоженные зеленые насаждения, плохое состояние покрытия», - рассказали в центре развития городской среды Челябинска.

При разработке проекта архитекторам важно было сохранить зеленые насаждения и создать безопасное и комфортное пространство для отдыха горожан.

Проектировщики создали единую пешеходную зону: сохранили и расширили основные пешеходные дорожки, добавили новые тротуары, где это было необходимо. Через проезд к рынку предусмотрели безбарьерный пешеходный переход, выложенный плиткой.

Вдоль дорожек добавили зоны отдыха со скамейками, парковые качели и шахматные столы. Также в сквере появится несколько игровых зон для детей: площадка с качелями и игровой комплекс.

В сквере предусмотрели также новое освещение и видеонаблюдение. Кроме того, в проекте запланировали высадку новых деревьев и кустарников: яблонь Недзвецкого, сирени и кизильника.