23.11.2022
СРЗП предлагает ограничить пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх
23.11.2022
ФСБ накрыла подпольную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов
23.11.2022
Центры амбулаторной онкологической помощи будут принимать по месту жительства
23.11.2022
Челябинцам представили проект благоустройства территории возле рынка «Михеевский»
23.11.2022
Коллектив ЧОКБ собрал партию гуманитарной помощи для участников спецоперации
23.11.2022
В Челябинске за миллион с небольшим продали недострой на Свердловском тракте
Челябинцам представили проект благоустройства территории возле рынка «Михеевский»
Благоустройство сквера в Металлургическом районе запланировано на 2024 год
19.11.2022
Челябинцы обсуждают результаты благоустройства территории возле «Юности»
01.11.2022
В сквере у ДК «Станкомаш» по просьбам ленинцев установили фонари
27.10.2022
Жителям Ленинского района по душе новое наполнение сквера ДК «Станкомаш»
21.10.2022
В челябинском парке имени Тищенко строят скейт-площадку и экобеседку для йоги
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022