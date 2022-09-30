Челябинцам рассказали, где они могут с комфортом выгуливать питомцев

Центр развития городской среды Челябинска подготовил для горожан список оборудованных площадок для прогулок с четвероногими, каждая из которых огорожена и оборудована специальными барьерами, качелями и другим снаряжением для собак разных пород.

Такие площадки есть в каждом районе южноуральской столицы; где-то по одной, где-то по несколько. На сегодняшний день больше всего их в Центральном районе, где огороженные пространства для выгула домашних питомцев обустроены на Алом поле; на поляне памяти на пересечении улиц Российской и Миасской; во дворе по адресу: улица Архитектора Александрова, 10; в сквере на остановке 250-летия Челябинска; в сквере «Тополиная аллея» (район улицы Академика Королева, 1); в поселке Шершни – на улице Центральной, 36.

В Советском районе площадки для выгула собак имеются в трех дворах: по улице Телевизионной, 6; по улице Толбухина, 3А; по улице Доватора, 8.

В Курчатовском районе Челябинска пока оборудована одна площадка – на улице Маршала Чуйкова, 13-А. То же самое в Ленинском (Копейское шоссе, 43) и Тракторозаводском (двор на Зальцмана, 24) районах – по одной площадке.

В Металлургическом районе площадок для выгула четвероногих три. Это двор по улице Хлебозаводской, 12; сквер «Юбилейный» на Шоссе Металлургов; парк имени Тищенко.

В Калининском районе площадки находятся во дворе по улице 40-летия Победы, 30; в березовой роще за ледовой ареной «Трактор»; в березовой роще со стороны остановки «Кардиоцентр».