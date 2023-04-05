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05.04.2023

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Площадки для выгула собак
Ленинский район
Александр Орел
Общество
05.04.2023 17:28
Фото: Страница Александра Орла в ВК

Александр Орел приглашает ленинцев к обсуждению «хвостатой темы»

Глава Ленинского района хочет построить площадку для выгула животных и ждет предложений

Глава Ленинского района Челябинска Александр Орел сегодня, пятого апреля, пригласил местных жителей к обсуждению «хвостатой темы», которая касается досуга четвероногих – места обустройства площадки для их выгула.

В посте на своей странице в ВКонтакте Александр Орел констатировал, что, тема выгула собак по-настоящему актуальна для Ленинского района, где много собаководов, а вот необходимая инфраструктура практически отсутствует (поэтому и вынуждены хозяева выводить своих любимцев на прогулку в парк «Плодушка», на берега водоемов, что раздражает других жителей района, – горячее обсуждение темы выгула развернулось под предыдущим постом Александра Орла в ВК). Владельцы животных негодуют, что им негде выгуливать питомцев, их земляки не на шутку сердятся из-за не убираемых хозяевами отходов жизнедеятельности собак, самому Александру Орлу также досталась порция критики – за отсутствие в районе пространств для выгула четвероногих, клуба собаководов, за то, что «Плодушка» благоустраивается не для всех – только для людей, но не для их хвостатых друзей.

Глава района напомнил ленинцам, что «Плодушка» является объектом историко-культурного наследия, связанным с историей Одигитриевского монастыря: охранный статус не допускает строительства на территории «Плодушки» площадок для выгула собак.

«Жаркая дискуссия в комментариях к моему предыдущему посту развернулась вокруг выгула собак», - констатировал Александр Орел, отметив, что одна из причин практически полного отсутствия какой-либо инфраструктуры для выгула четвероногих жителей Ленинского района состоит в том, что подобрать подходящее место не так-то просто.

Чиновник пояснил, что в соответствии с правилами благоустройства Челябинска площадка для выгула собак может быть обустроена на расстоянии не менее 20 метров от окон жилых и общественных зданий и не менее 50 метров – от территорий детских, образовательных учреждений, спортивных площадок, площадок отдыха.

«Решение о размещении площадки для выгула собак на дворовой территории принимают собственники. На внутриквартальных территориях - администрация района. Земля не должна быть занята чужими правами. Средства на строительство можно получить по программе инициативного бюджетирования», - отметил Александр Орел, напомнив, что его прошлогодняя попытка разместить площадку для выгула четвероногих вдоль улицы Агалакова, между домами №50 и 54, разбилась о критику жителей близлежащих домов.

По словам главы Ленинского района, сегодня максимальное число обращений по размещению площадки для выгула собак касается двух территорий. Это район пруда «Девичьи слезы» и парк «Плодушка».

«Предлагаю заинтересованным жителям направить мне предложения по месту размещения площадки (в виде схемы личным сообщением). Место должно соответствовать требованиям и быть в шаговой доступности для собаководов. Мы проанализируем предложения и наиболее подходящие места выставим на площадку для электронного голосования. Если территория будет поддержана большинством, будем готовить заявку на инициативное бюджетирование», - сообщил Александр Орел.

Одно предложение уже есть.

«По-моему, самое подходящее место - напротив туббольницы и дворца ТЭЦ», - написал Артем Смолин.

Автор: Евгения Александрова
Площадки для выгула собак
Ленинский район
Александр Орел
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Анонсы событий и мероприятий на четвертое апреля (18+)

03.04.2023 23:38

Во вторник в Челябинской области – ясно и тепло

03.04.2023 20:03

Челябинский отдел рыбоохраны возглавил подполковник полиции Руслан Фетисов

03.04.2023 19:47

Челябинцы завалили губернатора жалобами на плохие дороги

03.04.2023 17:55

«Единая Россия» проконтролировала начало капремонта школ в Уйском районе

03.04.2023 17:33

Челябинцы смогут познакомиться с пьесами-победителями Международного конкурса новой драматургии «РЕМАРКА»

03.04.2023 17:13

ХК «Металлург» расторг контракт с Ильей Воробьевым

03.04.2023 16:37

В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом

03.04.2023 16:24

Украинские чиновники поделили европейские страны на первый и второй сорт

03.04.2023 16:18

В Курчатовском районе выбрали номинантов городского этапа «Весны студенческой»

03.04.2023 16:06

Челябинца будут судить за убийство таксы и угрозы хозяйке пса

03.04.2023 15:43

В Челябинске в рамках проекта «История Танкограда» стартуют квест-экскурсии для молодежи

03.04.2023 15:14

НАК: Теракт в Санкт-Петербурге спланирован украинскими спецслужбами

03.04.2023 14:50

«Удивительные люди»: фонд «АиФ. Доброе сердце» запускает образовательный проект о лидерах НКО

03.04.2023 14:36

«Любимый герой» - конкурс детского рисунка Озёрского «Золотого петушка»

03.04.2023 14:15

Жительница Магнитогорска получила химический ожог ягодиц после поездки в трамвае