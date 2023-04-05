Александр Орел приглашает ленинцев к обсуждению «хвостатой темы»

Глава Ленинского района Челябинска Александр Орел сегодня, пятого апреля, пригласил местных жителей к обсуждению «хвостатой темы», которая касается досуга четвероногих – места обустройства площадки для их выгула.

В посте на своей странице в ВКонтакте Александр Орел констатировал, что, тема выгула собак по-настоящему актуальна для Ленинского района, где много собаководов, а вот необходимая инфраструктура практически отсутствует (поэтому и вынуждены хозяева выводить своих любимцев на прогулку в парк «Плодушка», на берега водоемов, что раздражает других жителей района, – горячее обсуждение темы выгула развернулось под предыдущим постом Александра Орла в ВК). Владельцы животных негодуют, что им негде выгуливать питомцев, их земляки не на шутку сердятся из-за не убираемых хозяевами отходов жизнедеятельности собак, самому Александру Орлу также досталась порция критики – за отсутствие в районе пространств для выгула четвероногих, клуба собаководов, за то, что «Плодушка» благоустраивается не для всех – только для людей, но не для их хвостатых друзей.

Глава района напомнил ленинцам, что «Плодушка» является объектом историко-культурного наследия, связанным с историей Одигитриевского монастыря: охранный статус не допускает строительства на территории «Плодушки» площадок для выгула собак.

«Жаркая дискуссия в комментариях к моему предыдущему посту развернулась вокруг выгула собак», - констатировал Александр Орел, отметив, что одна из причин практически полного отсутствия какой-либо инфраструктуры для выгула четвероногих жителей Ленинского района состоит в том, что подобрать подходящее место не так-то просто.

Чиновник пояснил, что в соответствии с правилами благоустройства Челябинска площадка для выгула собак может быть обустроена на расстоянии не менее 20 метров от окон жилых и общественных зданий и не менее 50 метров – от территорий детских, образовательных учреждений, спортивных площадок, площадок отдыха.

«Решение о размещении площадки для выгула собак на дворовой территории принимают собственники. На внутриквартальных территориях - администрация района. Земля не должна быть занята чужими правами. Средства на строительство можно получить по программе инициативного бюджетирования», - отметил Александр Орел, напомнив, что его прошлогодняя попытка разместить площадку для выгула четвероногих вдоль улицы Агалакова, между домами №50 и 54, разбилась о критику жителей близлежащих домов.

По словам главы Ленинского района, сегодня максимальное число обращений по размещению площадки для выгула собак касается двух территорий. Это район пруда «Девичьи слезы» и парк «Плодушка».

«Предлагаю заинтересованным жителям направить мне предложения по месту размещения площадки (в виде схемы личным сообщением). Место должно соответствовать требованиям и быть в шаговой доступности для собаководов. Мы проанализируем предложения и наиболее подходящие места выставим на площадку для электронного голосования. Если территория будет поддержана большинством, будем готовить заявку на инициативное бюджетирование», - сообщил Александр Орел.

Одно предложение уже есть.

«По-моему, самое подходящее место - напротив туббольницы и дворца ТЭЦ», - написал Артем Смолин.