В лесу «Паркового» челябинцы выбирают место под площадку для выгула собак

Жители челябинского микрорайона «Парковый» выбирают место в лесу под площадку для выгула собак (речь идет об участке лесного массива между улицами Бейвеля и Тукая).

Сообщество «Парковый Челябинск» в ВКонтакте в конце прошлой недели опубликовало публичный опрос на эту тему, предложив подписчикам выбрать один пяти предложенных вариантов ответа на вопрос, где лучше обустроить площадку для четвероногих. Как оказалось, большинство местных жителей (330 человек, или 31,85 процента участников голосования) – за обустройство площадки для выгула собак на кромке леса, со стороны улицы Габдуллы Тукая. На втором месте – вариант: «Вдоль Бейвеля» (его выбрали 215 человек, или 20,75 процента). На третьем – ответ «Внутри сквера» (149 человек, или 14,38 процента участников опроса).

За вариант ответа «Где-то надо, но точно не тут» проголосовали 177 человек (17,08 процента, четвертое место). Пятый вариант – «Не надо нигде» - оказался наименее популярным (165 человек, или 15,93 процента участников опроса).

В общей сложности в голосовании приняли участие тысяча 36 челябинцев, которые также высказывали свое мнение по теме обустройства площадки для выгула четвероногих в комментариях под опросом. Интересно, что часть участников беседы радуется перспективе получить огороженную территорию для полноценных прогулок с четвероногими, часть негодует по поводу того, что собак нынче развелось очень много, что всюду отходы жизнедеятельности животных, что хозяева за ними не убирают и так далее (хотя данные высказывания непонятны, ведь появление огороженной площадки, напротив, должно обрадовать граждан, не питающих любви к четвероногим, – но, как говорится, некоторым гражданам лишь бы поспорить и высказать свое «фи»).

Прозвучало даже следующее предложение: «Сделайте площадку для собачьего туалета! На площадке собачки будут тренироваться, а как гадили где попало, так и будут гадить?» (данное предложение в жизнь воплотить не удастся никогда, ведь собака – не человек, и ходит в туалет тогда, когда захочет, и там, где приспичит, так что тут надо взывать к хозяевам, чтобы убирали за своими любимцами). К слову, гадить на природе так, как это делают люди, собаки не смогут никогда – в умении мастерски загрязнять природу с человеком не сравнится никто.

Отметим, тема обустройства площадки для выгула собак в «Парковом» обсуждалась на состоявшейся в конце прошедшей недели рабочей группе. Интернет-опрос был запущен организаторами встречи с целью получения обратной связи от как можно большего числа местных жителей. Однако обсуждение инициативы вышло за рамки ответов на вопрос о том, где лучше обустроить такую площадку.