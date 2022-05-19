Челябинцам устроили «ловушку» возле института путей сообщения

Челябинцам, в большом количестве перемещающимся по тротуару вдоль улицы Цвиллинга в районе института путей сообщения (дома №56), неизвестный устроил «ловушку».

Иначе как ловушкой «замаскированный» свежевырванными частями дерева колодец без люка не назовешь (подобные «сюрпризы» любят устраивать своим врагам, в результате ломающим руки-ноги или вовсе погибающим, герои остросюжетных фильмов, только в кино, как правило, - ямы, и находятся они в лесу, а не в центре города-миллионника).

Опасный колодец (его глубина довольно-таки приличная) находится в каких-то нескольких метрах от входа в образовательное учреждение и совсем рядом с аркой, ведущей в большой двор, через которую челябинцы также активно ходят туда-сюда.

Будем надеяться, что зеленый колодец скоро закроют – пока туда кто-нибудь не провалился.