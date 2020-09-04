Челябинцев научат спасать жизни

В субботу, пятого сентября в Челябинске, на Арбате, состоится социальная акция, приуроченная к Всемирному дню оказания первой помощи.

Как сообщили в Челябинском областном центре медицинской профилактики, посетители мероприятия смогут принять участие в мастер-классах по спасению жизней, проверить свои знания о здоровье в викторинах, а также пройти бесплатное, анонимное тестирование на ВИЧ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате несчастных случаев 20 из 100 погибших в мирное время могли быть спасены, если бы первая помощь им была оказана своевременно. При этом каждая пятая жертва экстремальных ситуаций умирает из-за того, что действия, оказавшихся рядом людей, были неправильными.

На мероприятии жители и гости Челябинска смогут освоить приемы оказания первой помощи при ожогах и обморожениях. Участники акции узнают, как проводить сердечно-легочную реанимацию, что нужно делать, чтобы спасти тонущего человека. Кроме того, все желающие выучат первые признаки инфарктов и инсультов, а также познакомятся с алгоритмом поведения при таких угрожающих жизни состояниях. Каждый человек сможет погрузиться в условия, когда именно от него зависит судьба пострадавшего, и отработает полученные знания на специальных манекенах.

Также посетители мероприятия примут участие в призовых викторинах, где проверят свои знания в вопросах здорового образа жизни. Кроме того, каждый желающий, старше 18 лет, получит возможность анонимно и быстро проверить свой ВИЧ-статус, так как партнером мероприятия выступает Челябинская городская общественная организация «Независимый исследовательский центр «Есть мнение».

Акция состоится с 12 до 15 часов на Кировке (напротив Законодательного Собрания Челябинской области).