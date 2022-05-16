Челябинцев оставят без горячей воды

В Челябинске начался первый этап отключения горячей воды. Под отключение горячей воды попадут 1197 жилых многоквартирных домов, 66 детских садов, 61 учебное и 24 лечебных учреждения.

Об этом сообщил сегодня, 16 мая, на аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«С 16 мая будут произведены первые отключения горячего водоснабжения в домах, обслуживаемых локальными котельными, - сказал чиновник.

Первый этап опрессовки продлится до седьмого июня, во всех районах города Челябинска. Максимальный срок отключения - две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше.

В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

С перечнем домов и сроками отключения можно ознакомиться здесь.