Челябинцев приглашают бесплатно привить от бешенства домашних питомцев

Челябинская ветстанция проводит месячник по профилактике бешенства. Специалистами проводится клинический осмотр и бесплатная вакцинация собак и кошек против бешенства в жилищно-эксплуатационных организациях города и в участковых ветеринарных лечебницах.

Только за 15 дней марта в Челябинске уже привито от бешенства 1685 собак и 1582 кошки.

Бешенство – опасное инфекционное заболевание, вызывающее специфический энцефалит (воспаление головного мозга), что приводит к смерти. Люди заражаются от больных животных при укусе, оцарапывании или ослюнении (вирус передается со слюной).

Единственный способ обезопасить себя и питомца – провести вакцинацию против бешенства.

Как сообщили в региональном минсельхозе, с начала года в области выявлено восемь случаев бешенства, в том числе один в Челябинске и два случая в Сосновском районе.

Записаться на бесплатную иммунизацию домашних животных против бешенства в участковые ветеринарные лечебницы можно по телефону 214-14-14, а также на сайте ветлечебницы.

Вакцинация проводится бесплатно.