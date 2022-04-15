Челябинцев приглашают на «Велофест»

В субботу, 16 апреля, в Доме архитектора Челябинска состоится фестиваль велосипедной культуры «Велофест». Для участия в нем приглашаются все жители города, неравнодушные к велопередвижениям.

Организаторы - администрация Челябинска и агентство инновационного и инвестиционного развития города - предлагают заняться не практикой, а теорией и обсудить, что для жителей значит велосипед, какое место он играет в нашей жизни и в городе.

Событие, благодаря которому родился Велофест — разработка Стратегии развития велосипедной инфраструктуры и велосипедного движения в Челябинске. На мероприятии команда разработчиков OTSLab представит сеть велодорожек, которые планируется реализовать в городе поэтапно в течение 10 лет, места планируемого размещения велопарковок, станций ТО и других элементов инфраструктуры. Представители городской администрации расскажут о планах реализации стратегии и ответят на вопросы зала.

Фестиваль будет проходить на площадках Дома архитектора с 12 до 20 часов. Вход и участие свободное, регистрация по ссылке.