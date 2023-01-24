Челябинцы - губернатору: Что происходит в городе с общественным транспортом?

Жители Челябинска пожаловались губернатору на проблемы с общественным транспортом в городе – в утренние и вечерние часы пассажиры вынуждены долго стоять на остановках в ожидании своего автобуса.

«Что происходит в городе с общественным транспортом? Утром уехать невозможно. Маршрутки убрали, чтобы не создавать конкуренцию новым автобусам, а новых автобусов мало. Это же издевательство над людьми! Люди стоят по 40 минут на морозе, на работу уехать не могут. Взяли и разрушили транспортную систему. Как добираться до работы?», - написала губернатору Татьяна К. в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

По ее словам, раньше маршрутка № 149 ходила часто, а теперь не дождаться. Маршрутка № 46 стала ходить с получасовым интервалом.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», автобусный маршрут № 149 на территории Челябинской агломерации не действует.

В компании отметили, что на сегодня работает по нерегулируемому тарифу автобусный маршрут № 49 «Солнечный берег - ЧВВАКУШ». «В соответствии с выданным свидетельством автобус обслуживается 30 автобусами малого класса с интервалом 4-5 минут в пиковые часы», - уточнили в ОП.

Автобусный маршрут № 46 «Чистопольская - Теплотехнический институт» также работает по нерегулируемому тарифу. В соответствии с выданным свидетельством автобус обслуживается 32 автобусами малого класса с интервалом 10-12 минут в пиковые часы.

«Обслуживание данных маршрутов осуществляют частные перевозчики на основании выданных свидетельств об осуществлении перевозок по утвержденному расписанию. Работа на маршрутах осуществляется в соответствии с утвержденной документацией», - заверяет Организатор перевозок.

Жалобы от жителей поступают и по другим маршрутам. «Невозможно уехать на маршрутке №128. Раньше они ездили чаще и народу было меньше. Ньютон, Парковый 2 и Парковый 3 разрастаются, а уехать оттуда в сторону Копейска не на чем. Помогите или запустите муниципальный транспорт», - просит губернатора Валентина.

О запуске нового маршрута с автоцентра Курчатовского района в Ленинский район в сторону Старокамышинска просит еще один житель. «Из-за сокращения маршрута № 218 просим ввести на этот маршрут автобусы (общественный транспорт). В утреннее время сложно уехать, а в вечернее время (особенно после 20:00 его нету) в сторону автоцентра», - обращается к главе региона Дима Б.

Наталья П. пишет о проблеме с общественным транспортом на улице Российской. «Если морозы, то всё, спасайся кто может, и как может... Ходили во время строительства моста автобусы №№8, 9, 34, какая была красота, было движение, без проблем можно было уехать. Сейчас мертвая тишина. Всё закончилось. Добирайтесь как хотите», - пишет Наталья и просит вновь пустить седьмой маршрут через улицу Карла Маркса (сейчас он ходит по Труда).

Сергей Юрьевич просит вернуть автобус №16.

В компании уточнили, что увеличить количество курсирующих по маршруту автобусов, либо повысить их класс может только перевозчик, подав соответствующее заявление в адрес министерства. Но таких заявок в миндортранс на сегодня не поступало.

При этом если перевозчик не соблюдает расписание и схемы движения, то это ему ничем серьезным не грозит. «Применение значительных санкций за нарушение условий свидетельств (несоблюдение расписания и схемы движения) к частным перевозчикам действующим законодательством не предусмотрено», - подчеркнули в ОГКУ ОП области.

В дальнейшем планируется при реализации транспортной реформы в Челябинской агломерации планируется усиление маршрутной сети путем введения новых востребованных маршрутов и сокращения интервалов движения.

Расписание маршрутов можно увидеть на сайте минтранса области в разделе Деятельность/Транспорт/ Общественный транспорт Челябинской области/Реестр межмуниципальных маршрутов.

Маршрутная сеть города Челябинска и актуальное расписание движения представлены на сайте gortrans74.ru.