Челябинцы наладили промышленное производство хвостовиков

Жители Челябинска - при участии сообщества «Урал - фронту. СВС ГРУ. Гуманитарная помощь» и Союза ветеранов спецназа ГРУ Челябинской области наладили промышленное производство хвостовиков - стабилизаторов под боеприпасы ВОГ-17 и Ф-1.

Через движение «Урал – фронту» воинские подразделения могут получить хвостовики на безвозмездной основе. Согласование партии - только с представителями воинских частей.

ВИДЕО: https://vk.com/uralfrontu?z=video-217050125_456239090%2Fce0fbf5ee8f91ec156%2Fpl_wall_-217050125

Схема взаимодействия с волонтерами следующая.

«Необходимо отправить запрос на стабилизаторы в сообщения группы «Урал – фронту». Далее мы с вами налаживаем связь между военными - нашим командиром и представителем воинской части, в которую вы возите гуманитарную помощь. Они согласовывают между собой потребность в данных стабилизаторах и принимают решение об отправке. Далее ваша задача как волонтеров - доставить груз в согласованную часть в оговоренный срок и предоставить нам по возможности фото/видеоотчет о передаче груза представителю этой части», - пояснили в сообществе «Урал – фронту», поблагодарив всех неравнодушных за участие в оказании помощи российским бойцам.

Отметим, первая партия хвостовиков уже находится в войсках на самом переднем крае обороны, внося свой вклад в победу России – в нашу общую победу.