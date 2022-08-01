Челябинцы продолжают жаловаться на открытые люки

Ситуация с отрытыми люками в Челябинске не меняется. Горожане продолжают закидывать администрацию жалобами.

Как сообщил сегодня, первого августа, на традиционном аппаратном совещании руководитель аппарата администрации Челябинска Валерий Смирнов, за прошедшую неделю выявлено 37 открытых канализационных люков. В «черном» списке все районы города.

«Для оперативного принятия мер адреса, по котором выявили открытые люки, отправляем в управление ЖКХ, дорожного хозяйства, в районы и в УМВД России по городу Челябинску», - отметил чиновник.

Напомним, Наталья Котова неоднократно требовала от подчиненных следить за ситуацией с люками.

Кстати, еще в сентябре прошлого года глава Челябинска поднимала вопрос о том, что пункты приема металлолома активно скупают канализационные люки, которые горожане воруют с улиц южноуральской столицы. Тогда Наталья Котова обратилась к главному полицейскому города с просьбой отработать ряд мероприятий по предотвращению краж люков и сдачи их в металлолом.