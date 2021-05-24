24.05.2021
В Челябинске на футбольном поле в Калининском районе сделают беговые дорожки
24.05.2021
Две школьные команды Челябинской области представят регион на «Президентских состязаниях»
24.05.2021
Полный завал: челябинские кладбища до сих пор не очистили от мусора
24.05.2021
В Челябинске начнут отключать горячую воду
24.05.2021
На трассе Москва-Челябинск водитель грузовика устроил тройное ДТП
24.05.2021
Чемпионат России по киберспорту в Челябинске посетили почти 10 тысяч человек
Челябинцы снова жалуются, что не видят на улицах поливальных машин
24.05.2021
Котова спросила с Шамне и Куляшова за мойку колес техники, выезжающей со стройплощадок
24.05.2021
Движение по улице Куйбышева после провала грунта полностью восстановлено
20.05.2021
В Челябинской области закрыли трассу М-5 возле поселка Саргазы
19.05.2021
В ночь на пятницу закроют движение в районе Рифея под Челябинском
Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
21.05.2021
Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
21.05.2021
Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске
21.05.2021
Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске
20.05.2021
Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
19.05.2021