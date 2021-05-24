Челябинцы снова жалуются, что не видят на улицах поливальных машин

В аномальную жару, которая вот уже какую неделю стоит в городе, челябинцы жалуются на то, что не видят на улицах поливальных машин. Городские чиновники это опровергают.

Как сообщил сегодня, 24 мая, на аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов, на дороги областного центра выведено 47 поливальных машин и 28 пылесосов для уборки пыли.

За прошедшую неделю коммунальщиками было вывезено 1148 тонн пыли. Более того, сейчас подрядчики производят не только влажную очистку городских магистралей, они приступили к мойке тротуаров.