Челябинцы стали бронировать отели онлайн почти в 5 раз чаще

Исследовательский сервис «билайн.аналитика» выяснил, как изменилась популярность сайтов для бронирования отелей и гостиниц среди жителей Челябинской области за год. Так, по данным оператора, в мае 2022 года посещаемость таких ресурсов у челябинцев выросла в среднем на 480% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Отмечается, что именно Челябинск стал лидером среди городов по этому показателю. На втором месте по количеству посещений сайтов для бронирования отелей и гостиниц расположился Иркутск с ростом на 349%, а третью позицию занимает Санкт-Петербург – 261%. Следом за этой тройкой городов идут Хабаровск (138%), Нижний Новгород (129%), Москва (95%) и Новосибирск (67%).

При этом, несмотря на общий тренд увеличения востребованности сайтов для бронирования отелей по стране, есть города, где, наоборот, зафиксировано снижение количества посещений таких ресурсов – в Саратове трафик упал на 96% год к году, а в Воронеже – на 22%.