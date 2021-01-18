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Челябинцы сушат белье возле открытого огня и используют бытовые приборы в аварийном режиме работы

С приходом в Челябинскую область сильных морозов возросло и количество пожаров в жилье. Пожарные продолжают рейды по квартирам, рассказывая горожан о требованиях соблюдения мер безопасности.

В очередной рейд сотрудники МЧС по Челябинской области отправились в жилой фонд по улице Доватора. Первым адресом для специалистов отдела надзорной деятельности и профилактической работы и представителей городской администрации стал многоэтажный дом коридорного типа.

Этот дом проектировался и вводился в эксплуатацию как здание общежития. Такие дома имеют конструктивные особенности: жилые помещения расположены по коридорному типу, что в случае пожара позволяет задымлению распространяться на значительные площади.

«Во время низких температур воздуха нагрузка на электропроводку, газовое, отопительное и элетрооборудование усиливается. Этим аспектам в ходе рейда уделили особое внимание. Среди выявляемых нарушений - сушка белья и хранение горючих материалов вблизи источника открытого огня, аварийный режим работы бытовых приборов и оборудования. Сотрудники государственного пожарного надзора рассказывали семьям, как устранить недостатки и нарушения, чтобы избежать трагических последствий», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Кроме того, специалисты «чрезвычайного» ведомства настоятельно рекомендовали жильцам приобрести автономные пожарных извещатели. Эти приборы помогают быстро обнаружить возгорание, издавая громкий сигнал, который разбудит даже крепко спящего человека, что позволяет принять всевозможные меры по защите своей семьи и имущества от огненной стихии.

В ходе рейда домочадцам также рассказали об алгоритме действий в случае возгорания. Родителям напомнили о недопустимости оставления малолетних детей без присмотра.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске в связи с ростом пожаров усилены меры противопожарной безопасности. Их количество выросло почти на 50 процентов по сравнению с прошлым годом.

Во всех районах города сложилась неблагополучная пожарная обстановка: количество возгораний возросло на 44,4%.

«Текущая ситуация с пожарами осложняется и морозной погодой, и новогодними праздниками. К сожалению, мы видим рост количества пожаров в городе. Всего за новогодние праздники произошло порядка 80 возгораний – это и многоквартирные дома, и частный сектор, и контейнерные площадки. Поэтому мы призываем жителей Челябинска более сознательно относиться к сложившейся обстановке и быть максимально осторожными», - подчеркнул вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

Как отмечают специалисты МЧС, в жилых домах основной причиной пожара становится неосторожное обращение с огнем или использование ненормативных электроприборов. Зачастую к травмам и гибели людей приводит незнание правил поведения при пожаре. Поэтому важно четко понимать, как действовать в опасной ситуации, чтобы спасти себя и близких.

Находясь дома, присматривайте за работой электроприборов, особенно обогревателей и телевизоров. Уходя из дома даже ненадолго, обязательно их выключайте, не оставляйте в режиме ожидания.

Стоит избегать привычки курить в постели. Сигарету тушите только в пепельнице и не кладите ее непотушенной на край стола. Именно по этой причине чаще всего гибнут люди.

При малейшем подозрении на неисправность газовой плиты и утечку газа звоните по телефону «04». До приезда аварийной службы не трогайте выключатели и розетки. И не зажигайте спичек, иначе может произойти взрыв газа.