В Челябинске усилены меры противопожарной безопасности

В связи с ростом пожаров в Челябинске усилены меры противопожарной безопасности. Их количество выросло почти на 50 процентов по сравнению с прошлым годом.

Ситуацию с пожарами в Челябинске обсуждали сегодня, 13 января, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

«Во всех районах города сложилась неблагополучная пожарная обстановка: количество возгораний возросло на 44,4%. Всего за новогодние каникулы зафиксировано 60 пожаров, погибло четыре человека

«В основном пожары происходят в квартирах многоквартирных домов и в садовых домах. Также нередки случаи возгорания мусора в мусоропроводах жилых домов. Большинство пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем и при нарушении правил эксплуатации электрооборудования. Ожоги и отравления пострадавшие получают вследствие неправильных действий при пожарах», - сообщил главный государственный инспектор Челябинска по пожарному надзору Андрей Окороков.

При этом люди зачастую просто не знают, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, и это становится причиной трагедии.

«Обнаружив начинающийся пожар, необходимо в первую очередь возможно скорее уведомить об этом пожарную охрану. Следует иметь в виду, что чем скорее приедут пожарные, тем легче и с меньшим ущербом будет прекращен пожар. Пожарную команду нужно вызвать также при появлении даже небольшого количества дыма в доме, когда есть опасность возникновения пожара в недоступном для осмотра месте или если невозможно установить причину появления дыма», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

Следует помнить, что распространению пожара в жилом доме чаще всего могут способствовать вентиляционные каналы, окна и двери, через которые поступает свежий воздух, дающий дополнительный приток кислорода, способствующего развитию пожара. Вот почему не рекомендуется разбивать стекла в окнах горящего помещения и оставлять открытыми двери в соседние помещения. Если пожар был замечен поздно и имеющихся огнетушащих средств недостаточно, нужно принять меры к тому, чтобы задержать распространение огня. Для этого необходимо по возможности плотно закрыть все двери, окна в помещении, где начался пожар. Заложить щели между полом и дверью можно мокрой тканью, перекрыть газ, отключить электроэнергию. Если дом или квартира заполняются дымом, дышать надо через мокрую ткань, а двигаться как можно ближе к полу (там меньше дыма). Следует помнить, что дети, испугавшись огня или дыма, могут спрятаться в укромных местах (под кроватью, в шкафу) и не отзываться на незнакомые голоса.

«Прежде чем открыть закрытую дверь в горящем доме, дотроньтесь до нее обратной стороной ладони. Не открывайте ее, если вы почувствуете, что дверь теплая - за ней огонь. Постарайтесь вывести из горящего дома (квартиры) находящихся там людей. Не пытайтесь захватить с собой ценные вещи и другое имущество. Выбирайте как можно более безопасный путь эвакуации и постарайтесь не паниковать. Не пользуйтесь лифтами во время пожара. Спускайтесь только по лестницам. Никогда не бегите наугад. По прибытию пожарных полностью подчиняйтесь их командам. Не заходите обратно в горящее помещение до тех пор, пока пожарные не скажут, что опасность миновала», - добавили в МЧС.

А что делать, если огонь отрезал путь к выходу? Главное постарайтесь сохранить спокойствие. Уходите в дальнюю от горящего помещения комнату, плотно закрывая за собой все двери. Откройте окно и постарайтесь привлечь внимание прохожих криками о помощи. Услышав вас, они вызовут пожарную охрану. Если ваша квартира расположена невысоко и вам угрожает непосредственная опасность, то выбирайтесь через окно. При этом вылезайте вперед ногами, держась руками за окно, опустите тело, максимально приблизившись к земле, а затем прыгайте.

Одним из эффективных способов проверить пожарную безопасность в жилье остаются противопожарные рейды и профилактические осмотры. Представители МЧС России в ходе таких мероприятий помогают домочадцам определить риски, несущие угрозу для жизни и здоровья проживающих.

Ежесуточно в новогодние выходные и праздничные дни пожарные вели беседы с людьми, проживающие в частных домах.

«Жильцам объяснили, к чему могут привести сломанные розетки, ветхая электропроводка, аварийный режим работы обогревателей, неправильная разделка печного отопления. Также сотрудники «чрезвычайного» ведомства настоятельно рекомендовали гражданам установить в домах автономные пожарные извещатели. Эти компактные и недорогие приборы позволяют обнаружить возгорание на ранней стадии и вовремя оповестить жильцов об угрозе пожара», - сообщили в противопожарной службе региона.

Профилактические мероприятия специалисты МЧС России по Челябинской области продолжат.

Фото: МЧС по Челябинской области