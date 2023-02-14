14.02.2023
После вмешательства прокуратуры Челябинской области в Берлине появилась нормальная питьевая вода
14.02.2023
Челябинцы уничтожили баки для раздельного сбора мусора
14.02.2023
Педофила из Сосновского района отправили в колонию строгого режима
14.02.2023
Задержана подельница мошенников, забиравших деньги у пенсионеров Челябинска
14.02.2023
Народный порыв: как в Челябинске создавался танковый корпус сверх плана
14.02.2023
Павел Шиляев утвердил новую редакцию Политики ММК
Челябинцы уничтожили баки для раздельного сбора мусора
25.01.2023
В этом году потребность частного сектора Челябинска в контейнерных площадках будет закрыта
16.01.2023
В Челябинске появились специальные контейнеры для раздельного сбора мусора
26.12.2022
В 2023 году в Челябинске и Копейске будет обеспечен стопроцентный раздельный сбор отходов
08.09.2021
На челябинской Кировке в честь дня города установят фандомат
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023