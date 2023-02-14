Челябинцы уничтожили баки для раздельного сбора мусора

Региональный оператор по вывозу твердых бытовых отходов бьет тревогу и просит наказать вандалов, которые портят и уничтожают желтые баки для раздельного сбора отходов.

Специалисты ЦКС зафиксировали не менее 77 фактов порчи или уничтожения имущества компании. Речь о желтых баках, которые были установлены на средства регионального оператора в рамках проекта по внедрению раздельного сбора отходов (РСО) на контейнерных площадках Челябинска.

«Всего было установлено 1717 таких емкостей. На сегодняшний день практически каждый 20-й контейнер либо приведен в негодность (несколько емкостей сожжены и сломаны), либо забрызган краской (на поверхность нанесены посторонние надписи в виде граффити). На многих из испорченных емкостей также обнаружены рекламные материалы (изображения в виде отпечатанного краской трафарета или наклейки с коммерческой информацией)», - сообщил региональный регоператор.

Многие надписи нанесены поверх маркировки, разъясняющей какие именно виды вторичного сырья необходимо размещать в желтые баки, и это делает важную информацию нечитаемой.

В результате в баки под вторичное сырье попадает органика и пищевые отходы, которые загрязняют вторичное сырье, вывозимое отдельными мусоровозами. Как результат, действия вандалов нивелируют усилия огромного количества горожан, которые уже включились в раздельный сбор отходов, и снижают эффективность реализации проекта.

Выявить нарушителей сегодня позволяют видеокамеры, установленные во дворах и на контейнерных площадках областного центра. Вместе с тем, помощь очевидцев также могла бы помочь правоохранительным органам. ЦКС призывает южноуральцев сообщать о подозрительных фактах, которые жители региона замечают на контейнерных площадках. Фиксация на фото и видео может оказать неоценимую помощь в поимке преступников и пресечении их действий.

Внедрение РСО в Челябинск — шаг на пути решения задач национального проекта «Экология». Госпрограмма предусматривает на ближайшие годы радикальное сокращение объемов захоронения мусора на свалках и полигонах. Без внедрения предварительной сортировки на контейнерных площадках и вовлечения в процесс разделения мусора большого количества людей достичь этого будет крайне сложно. Соответственно свалки будут только разрастаться, а антропогенная нагрузка на окружающую среду со всеми вытекающими из этого негативными последствиями для экологии и человека возрастать.