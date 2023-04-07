Челябинцы устали пить ржавую воду

Жители Челябинска продолжают возмущаться по поводу мутной воды, которая течет из их кранов. Эту бурую жидкость пить нельзя, более того, от нее портится бытовая техника.

Очередные гневные посты появились в группе «Пусть Котова знает!» ВКонтакте.

«В Челябинске есть мэр города? Как Котова реагирует на обращение жителей города на грязную воду на протяжении уже нескольких недель? Это некачественное оказание услуг и потребители услуг не должны оплачивать счета за эту ржавую жижу! Куда еще обращаться, в прокуратуру РФ?», - пишет пользователь.

«Я вчера испортила одежду, в стиральной машинке с такой же водицей...» - рассказывает жительница.

«Челябинский мэр вообще заботится о комфорте горожан? Так много сообщений о некачественной водопроводной воде, но позитивных изменений нет! Как Вы, Котова, предлагаете платить за эту ржавчину? Это ли качественное оказание услуг?», - возмущается горожанин.

«Такая же вода в Центральном и Советском районе. Ни ребенка искупать, ни посуду не помыть, ни остальное», - отмечает житель.

Еще один челябинец интересуется: «Сколько можно издеваться над людьми?».

Ранее жители Челябинска также дружно сокрушались по поводу мутной жидкости, текущей из кранов. Тогда администрация Челябинска в обсуждениях отметилась дежурным ответом и всем недовольным отвечала стандартно: «Для выявления причин изменения цветности и запаха воды санитарно-лабораторной службой муниципального унитарного предприятия «Производственное Объединение Водоснабжения и Водоотведения» ежедневно производится отбор проб питьевой воды по всем насосным станциям города. В случае длительности проявления данного факта вы можете сделать заявку в свою управляющую организацию (контакты которой указаны в квитанциях на оплату коммунальных услуг) для взятия проб воды непосредственно в Вашем доме и проведения лабораторных исследований совместно с МУП «ПОВВ» (214 00 14)».

Агентство «Урал-пресс-информ» отправило официальный запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию.