Все оттенки коричневого: суровая челябинская вода пугает горожан

Страдания челябинцев продолжаются – из кранов горожан по-прежнему бежит грязная вода.

Жалобы, сопровождаемые фотографиями бурой жидкости, соприкасаться с которой совершенно не хочется, появляются в соцсетях с завидным постоянством. Накануне, 14 марта, снимком отвратительно коричневой воды поделилась жительница дома №41-А по Свердловскому проспекту.

«Устала уже ругаться с управляющей компанией, каждый раз одно и то же! Вот сегодня налила ребенку ванну для купания! Мало того что вода совсем не прозрачного цвета, так она еще воняет канализацией!» - пожаловалась челябинка в группе «Пусть Котова знает!» в ВКонтакте.

Горожане соглашаются с автором поста: грязная вода – бич южноуральской столицы.

«Не первый пост про воду. И не последний точно. Хоть кричи, хоть не кричи... Ничего не изменится от наших просьб и жалоб. У нас в Ленинском та же ситуевина вечером с водой. Лично мое мнение: в трубах металлических, как ни крути, есть коррозия. Так вот, вся эта ржавчина поднимается вечером из-за повышенного водоразбора. Как раз когда все начинают мыться, бриться и купаться. Днем, когда большая часть людей на великих трудовых подвигах, водичка, спокойно отстоявшаяся за ночь в трубах, течет себе, чистенькая и прозрачненькая. А вечером опять двадцать пять. Уже проверено», - написал в комментариях Кирилл Быков, с которым не согласилась Татьяна Сиротюк: «Днем такая же картина. То горячая ржавая, то холодная, как из болота, и вонючая. Это Ленинский, на Агалакова».

«По всему городу такая вода!» - пишет Светлана Ефремова.

«У автора поддон кабины еще белый. У меня поддон уже пожелтел из-за такой воды... А еще раковину приходиться отмывать не от грязи с рук, а от воды из-под крана», - отмечает Ольга Григорьева.

«Такая вода каждый вечер и в выходные. Героев Танкограда, 48. Ситуация после жалобы не изменилась», - утверждает Владлена Тарасова-Ушакова, на что Татьяна Рыбакова отвечает ей (исходя из личного опыта), что и не изменится, только отписок появится куча.

«Зальцмана, 26-А тоже каждый день желтая вода», - рассказывает Татьяна Курочкина.

«250-летия Челябинска, 1-А - с января желтая вода», - сообщает Ирина Шестакова.

«Тоже набрала ребенка купать. Елькина, 86. Почти каждый день вечером такая вода. Что туда добавляют? Не вызывает ли рак и так далее? Если набрать воду в стакан, в течение трех часов становится прозрачной», - пишет Елена Байкина.

«Копейское шоссе,13П - та же история с водой», - делится Наталья Костина.

«Парковый, Краснопольский проспект - каждый день ржавая вода. Особенно в выходные - часа два приходится пропускать», - рассказывает Людмила Ефимичева.

«Так это во всем Челябинске такая фигня», - заявляет Ирина Логинова.

«Жители Челябинска скоро приобретут загар, но не от солнышка, а от грязной воды. Будем все с желтой кожей. Шутка-шуткой, но как маленьких детей купать? Где санитарный надзор? Почему город не один месяц пользуется этой грязью? А платим за качественную воду!» - возмущается Милена Вершинина.

Отметилась в обсуждении и администрация Челябинска с дежурным ответом всем недовольным: «Для выявления причин изменения цветности и запаха воды санитарно-лабораторной службой муниципального унитарного предприятия «Производственное Объединение Водоснабжения и Водоотведения» ежедневно производится отбор проб питьевой воды по всем насосным станциям города. В случае длительности проявления данного факта вы можете сделать заявку в свою управляющую организацию (контакты которой указаны в квитанциях на оплату коммунальных услуг) для взятия проб воды непосредственно в Вашем доме и проведения лабораторных исследований совместно с МУП «ПОВВ» (214 00 14)».

Такой ответ вызвал новую волну возмущения. Автор поста о грязной воде на Свердловском проспекте написала, что сразу позвонила по указанному мэрией номеру телефона и что ничего толкового не услышала.

«От меня приняли заявку и все! Сказали: ждите, лаборатория рассмотрит ваше обращение и возьмет пробу. А теперь у меня возникает вопрос, где они возьмут эту пробу и у кого? На все мои вопросы оператор отвечала заученной фразой, что она только принимает обращение и все! Может, хватит издеваться и кидать свои отписки с номерами телефонов! Ладно, мы взрослые, но дети купаются в такой воде!» - подчеркивает Наталья Костылева.

«Администрация Челябинска, я даже могу рассказать, как все это будет! Хотите? Сначала идем в управляющую, пишем заявление. Там на рассмотрение 30 дней по закону. В конце вывод - что все решено. Дальше идем в ГЖИ, потому что опять ничего не решено. После ГЖИ, конечно, чуть побегают, но проблема опять не решится, и + потерянные 30 дней. Дальше куда? В прокуратуру?! Очень удобно людей отправлять на дежурные номера с дежурными фразами! Сколько я ни писала, у меня в квартире так и не появилась горячая вода! Трубы три года холодные с промежутками в пару дней! А из подвала воняет канализацией, и никто ничего не делает, одни отписки!» - возмутилась Татьяна Рыбакова, не верящая и в то, что проблема ржавой воды в городе будет решена.

А вода в Челябинске действительно испортилась. Раньше, бывало, наберешь ванную – водичка приятная, голубоватая, такой не грех похвастаться и жителям северного города Н., где вода всегда имеет разные оттенки коричневого и блондинки моют головы покупной водой, а теперь такая мутная жидкость бежит и у нас. И полежать в ванной больше не тянет. Лучше душ – не так грустно и не так заметно.