Челябинцы заявили Текслеру, что в аптеках нет масок

Жители Челябинской области жалуются губернатор Алексею Текслеру, что в аптеках региона пропали медицинские маски. Минздрав заверяет, что дефицита нет.

«Я хотела бы знать где можно купить маски? Везде в больницах введён масочный режим, а масок нет ни в одной аптеке нашего города», - написала агентству «Урал-пресс-информ» жительница Челябинска Юлия.

С аналогичными вопросами обращаются к главе региона в его аккаунте ВКонтакте под постом о проведении штаба по профилактике вирусной инфекции. «Нет масок в аптеках!», - возмущается Алексей. Другие пользователи высказывают мнение, что маски на сегодня особо не нужны. Лучше тщательно мыть руки и не посещать места массового скопления людей.

В министерстве здравоохранения области заверяют, что на областном аптечном складе и в государственных аптеках есть запас медицинских масок. Есть запас и в больницах. А все частные аптеки имеют собственных поставщиков.

Как ранее рассказала агентству «Урал-пресс-информ» первый вице-губернатор Ирина Гехт, в медицинских и социальных учреждениях области имеется в запасе более миллиона масок. По ее словам, определенный дефицит в аптечной сети связан с тем, что сегодня существующие производства в России не справляются с необходимыми потребностями. «Запрет правительства на экспорт этих медицинских изделий, я думаю, даст результат, и в ближайшее время мы будем получать и заказывать необходимое количество масок с учетом того, что спрос на них не снижается в аптечной сети», - подчеркнула Ирина Альфредовна.

В минздраве также добавили, что адреса и телефоны государственных аптек можно найти в интернете. «Можно предварительно позвонить по указанным телефонам, чтобы узнать о наличии масок в той или иной аптеке», - дали совет в министерстве.

Росздравнадзор открыл общероссийскую горячую линию по вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов. Позвонить на номер 8 (800) 550-99-03 можно бесплатно из любого региона. На дефицит масок можно пожаловаться и в антимонопольную службу.