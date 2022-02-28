28.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на первое марта
28.02.2022
Магнитогорца, разбившего стекло в трамвае, отправили в колонию строго режима
28.02.2022
США разжигают ненависть между Россией и Украиной через Ютуб
28.02.2022
ВТБ не будет менять условия по ранее выданным кредитам
28.02.2022
Полиция наказала челябинцев, которые паркуются на местах для инвалидов
28.02.2022
Челябинцы жалуются на сосульки и снег на крышах домов
Челябинцы жалуются на сосульки и снег на крышах домов
28.02.2022
В Челябинске вновь возникла проблема с канализационными люками
28.02.2022
Жители Бакала могут остаться без отопления
14.02.2022
Калининский район останется без воды
14.02.2022
В Челябинске коммунальщиков ориентировали на очистку дворов от снега и кровель от наледи
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022
Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля
25.02.2022
В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко
24.02.2022
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022