Челябинцы жалуются на сосульки и снег на крышах домов

В администрацию продолжают поступать жалобы на сосульки и снег, который коммунальщики не убирают с крыш домов.

Как сообщили сегодня, 28 февраля, на аппаратном совещании в администрации города, в мэрию стали поступать жалобы от жителей на то, что из-за неубранного снега с крыш домов, который тает, у некоторых жителей стали протекать потолки. Возникла и еще одна проблема – тот снег, что коммунальщики не вывезли с улиц вовремя, стали затопляться подвалы жилых домов.

«Отработайте все эти вопросы. Сбрасывайте снег с крыш, убирайте сосульки», - сказала Котова.

Жители Челябинска могут пожаловаться на сосульки, свисающие с крыш и представляющие потенциальную здоровью и жизни населения, на телефон горячей линии. Прием обращений от населения ведется круглосуточно по телефону: 8 (351) 263-21-21.