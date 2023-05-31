Челябинец пожаловался губернатору на недострой по Мамина, откуда спасатели сняли ребенка

Житель Челябинска пожаловался губернатору на проблему с недостроем на Мамина 3-3А, откуда вечером 30 мая сотрудники пожарно-спасательного гарнизона снимали мальчика – ребенок находился на высоте третьего этажа и не мог самостоятельно спуститься вниз.

Об этом происшествии местный житель рассказал в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» сегодня утром, 31 мая.

«Челябинск, улица Мамина 3-3А, недострой. Застрял ребенок - пришлось вызвать МЧС. Жители несколько раз писали просьбу в администрацию решить вопрос. Отписки. Помогите, пожалуйста», - обратился Андрей Сверчков к главе региона, выложив в группе жалоб губернатору и видео, снятое по данному адресу.

Мужчина также сообщил, что «этот недострой уже много лет не огорожен, там тусуются не только дети, но и наркоманы, и так далее…». Он заявил, что многократные обращения в администрацию не помогают.

Между тем, в мэрии бдительному гражданину ответили, что объект незавершенного строительства между домами по Мамина, 3 и Мамина, 3А находится в частной собственности.

«К сожалению, у администрации города отсутствуют полномочия по распоряжению данным имуществом. Контроль деятельности за такими объектами осуществляет управление Росреестра по Челябинской области (улица Елькина, 85, телефон: 237-99-11). Ответственность возложена на собственника объекта», - пояснили в администрации Челябинска.

На это челябинец ответил, что ему как налогоплательщику и просто человеку важен результат.