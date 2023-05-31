31.05.2023
Обмелением озера Увильды заинтересовался глава СКР
31.05.2023
Общественники заявили о массовой гибели деревьев в челябинском сквере искусств
31.05.2023
Директор спортшколы Александр Галкин: «Для учеников общение с особыми ребятами – настоящий подарок»
31.05.2023
Облсуд оставил экс-вице-мэра Магнитогорска Гаврилова под стражей
31.05.2023
Челябинский бизнес реализует политику импортозамещения в 3D-технологиях
31.05.2023
В Ашинском районе отменены буровзрывные работы на первое июня
Челябинец пожаловался губернатору на недострой по Мамина, откуда спасатели сняли ребенка
26.01.2023
В Нязепетровске 16 лет не могли достроить физкультурный комплекс, сейчас дело сдвинулось
21.12.2022
Недострой на Братьев Кашириных продан с молотка за 60 миллионов рублей
23.11.2022
В Челябинске за миллион с небольшим продали недострой на Свердловском тракте
03.10.2022
В Челябинске с молотка продали землю под коттеджи и недострой на Ключевой
В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества»
30.05.2023
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023