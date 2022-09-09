Челябинка просит Алексея Текслера включиться в процесс ремонта трамвайных путей на Дзержинского

Жительница Челябинска просит главу региона Алексея Текслера включиться в процесс ремонта трамвайных путей на улице Дзержинского в Ленинском районе, «заставив местных чиновников сначала думать, а потом делать».

Такой призыв горожанка адресовала главе региона в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте сегодня, девятого сентября.

Свою тревогу по поводу предстоящей жизни без транспорта автор обращения объяснила так: «На Дзержинского одностороннее движение и, кроме трамвая, транспорта нет. Много жилых домой, школы, детсады, больницы, поликлиники. Как эти два месяца выживать людям без транспорта рядом? Дети ездят в школы, на тренировки. Как быть сейчас?! Сегодня власти анонсировали, что запустят дополнительный автобус, но он будет ходить редко и только в одну сторону. Как детям ездить в школу??? Как возвращаться с тренировок??? Почему нельзя было запланировать ремонт путей на лето, когда дети на каникулах, а люди в отпусках. Да и прогуляться до маршруток 20 минут по теплу приятнее. Нужно другое решение. Пусть чиновники начнут думать о людях, о детях».

Также челябинка, которую тревожит будущее без трамваев, пожаловалась, что местному населению придется ходить пешком по 20-30 минут, как минимум, шесть раз в день.

«Бред. Сейчас холода начнутся!!! И никто не хочет искать нормальные решения, как всегда для галочки!!!» - посетовала жительница южноуральской столицы.

О том, что в связи с ремонтом трамвайных путей, который будет осуществляться в несколько этапов, временно закроют движение трамваев в Ленинский район, агентство «Урал-пресс-информ» сообщало ранее. О том, как будет ходить транспорт, можно прочитать здесь. Как следует из информации ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», капитальный ремонт трамвайных путей будет длиться двадцать дней – с 30-го сентября по 20-е октября (это будет четвертый этап ремонтных работ в Ленинском районе).

На время проведения работ на улице Дзержинского горожане смогут пользоваться автобусами №18 «ТРК Алмаз – Автобусный парк», №81 «Чистопольская – ПКиО», №483 «Старокамышинск – ПКиО»; троллейбусами №10 «Солнечный берег – ПКиО», №25 «ЧКПЗ – Политехникум».

На первом этапе, с шести утра 12 сентября до шести утра 29 сентября, будет вестись ремонт переезда на пересечении Копейского шоссе и улицы Гагарина.

На втором этапе, с 12 сентября до десятого ноября, запланирован капитальный ремонт трамвайный путей по улице Новороссийской.

На третьем этапе, 18 и 19 сентября, - капитальный ремонт трамвайных путей по улице Рождественского.