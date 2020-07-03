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Челябинск отметил получение статуса города трудовой доблести фейерверком и «Сиянием Победы»

Общество
Сегодня, 13:20

Челябинск отметил получение почетного звания «Город трудовой доблести» фейерверком на набережной реки Миасс.

Праздничный салют по случаю важного события состоялся вчера, второго июля, в 22 часа 50 минут. Трансляцию можно было посмотреть на сайте Первого областного.

Фейерверк продлился до 23-х часов, после чего - ровно в одиннадцать вечера - на фасаде главного корпуса Южно-Уральского государственного университета началось 15-минутное 3D лазерное шоу «Сияние Победы».

Глава Челябинска Наталья Котова обратилась ко всем жителям новоиспеченного города трудовой доблести с поздравлениями.

«От всей души поздравляю челябинцев с присвоением нашему городу звания «Город трудовой доблести». Я благодарю каждого, кто пришел на пункты голосования и принял участие в этом опросе», - сказала Наталья Котова.

Она отметила, что за присвоение Челябинску почетного титута высказались свыше 400 тысяч горожан (напомним, выразить свое мнение по этому поводу жители южноуральской столицы могли во время голосования по поправкам в Конституцию РФ - на избирательных участках).

Наталья Котова поблагодарила за поддержку губернатора Челябинской области Алексея Текслера, которую он оказал и областному центру, и Магнитогорску, личным примером показав, как важно это для всех южноуральцев.

«Наш город по праву заслужил это звание, ведь хорошо известно второе имя Челябинска - Танкоград! Традиции военных лет продолжились и в советское время и истории новой России. Мы сохранили заводы, промышленность и крепко стоим на ногах. Вклад наших предков в Победу неоценим, а почетное звание города трудовой доблести сохранит память о подвиге челябинцев на долгие века!», - подчеркнула Наталья Котова.

 

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