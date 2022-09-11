Челябинск отметил славный праздник - День танкиста

Челябинск сегодня, 11-го сентября, торжественно отметил славный праздник - День танкиста.

Челябинское танковое училище, ныне расформированное, вписало одну из славных страниц в историю города и Советского района, на территории которого оно располагалось.

«За годы существования училища были подготовлены тысячи офицеров танкистов, 21 Герой Советского Союза, десять Героев России, сотни орденоносцев, десятки офицеров высшего руководства Армии», - отмечают в праздничный день в администрации Советского района.

В сентябре 2020-го года, в честь Дня танкиста, в Челябинске была открыта памятная стела архитектурно-художественного сооружения «Танкист», посвященная преподавателям и выпускникам Челябинского высшего танкового командного училища, напомнили в райадминистрации. Теперь возле стелы ежегодно проходят встречи офицеров, выпускников и сотрудников училища.

В праздновании Дня танкиста 11-го сентября 2022-го года приняли участие генерал-майор Валентин Лукьянов, председатель городского Совета ветеранов Валентин Буравлев, заместитель главы Советского района Татьяна Пашкова.

Председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт на своей странице в ВКонтакте поздравил всех танкистов, ветеранов танковых войск и свой боевой взвод Э-478, 420300ВУС с профессиональным праздником и рассказал, как провел праздничный день.

«Сегодня принял участие в мероприятии, посвященном Дню танкиста, где состоялось чествование ветеранов танкостроения и военнослужащих танковых войск. Торжественная обстановка. Звуки маршей и песен военных лет. Особенно приятно было вручать благодарственные письма ветеранам-танкистам, активным организаторам патриотического воспитания», - отметил Андрей Шмидт.

Он подчеркнул, что «танковые войска принадлежат к числу передовых и стратегически важных родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации».

«Здесь служат смелые люди с сильным характером, настоящие патриоты и профессионалы своего дела», - добавил Андрей Шмидт.

Он отметил также, что «день за днем в Танкограде нелегкой ценой ковали Победу. Именно здесь создавали самые мощные танки. Объединялись интеллектуальные усилия сотрудников Кировского завода, Питерских политехников, харьковчан, сталинградцев. Здесь ковалось оружие Победы. Здесь была изобретена новая броня, создан танк Победы, лучший тяжелый танк в истории Отечественной войны – ИС-2, а затем и ИС-3, который дошел до Берлина».

«Мы свято бережем эту память! Выражаю благодарность всем воинам-танкистам и ветеранам танковых войск за честное исполнение воинского долга и верность присяге. Желаю всем крепкого здоровья, чтобы мужество, отвага и удача всегда сопутствовали вам! С праздником! С Днем Танкиста!» - сказал Андрей Шмидт.

Отметим, наши славные танкисты совершили немало подвигов во время специальной военной операции на Украине, проявляя мужество, героизм и отвагу при освобождении Донбасса.