Челябинск поздравляют с Днем рождения

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова поздравили жителей с Днём города.

В воскресенье, 13 сентября, Челябинск отмечает 284-й день рождения. Он был основан в 1736 году как военная крепость, в дореволюционные годы стал узловым пунктом пересечения торговых, транспортных путей, а в советское время - одним из крупнейших промышленных центров России. На сегодня это один из крупных промышленных, культурных, деловых центров России.

«Наш родной и любимый город встречает свой очередной день рождения! Мы помним его с детства, гордимся его богатой историей, трудовыми традициями и свершениями», - отметил губернатор. В советское время Челябинск стал одним из крупнейших промышленных центров России. В постсоветский период город продолжал динамично развиваться. Успехи в промышленном производстве, строительстве и других отраслях экономики способствовали увеличению численности населения. В 1976 году Челябинск стал городом-миллионником.

Алексей Текслер напомнил, что в текущем году, в год 75-летия Великой Победы, Челябинск получил статус города трудовой доблести. «Это дань памяти всем ветеранам, которые ковали оружие Победы, строили и благоустраивали наш город, создавали его мощный промышленный, интеллектуальный и культурный потенциал, - подчеркнул глава региона. Мы помним об этом и вместе с тем остро чувствуем пульс современности, который не дает городу стоять на месте».

Глава региона подчеркнул, в Челябинске возводятся новые микрорайоны и жилые комплексы, идет благоустройство дворов, скверов и парков, строятся школы и детские сады, обновляются больницы, развивается бизнес, спорт и культура. Постепенно решаются экологические и транспортные вопросы, чтобы мы могли создать иное, более высокое качество городской среды.

«Я уверен в успехе Челябинска и его жителей, признателен за большую ежедневную работу и весомый вклад в развитие южноуральской столицы, - констатировал Алексей Текслер и пожелал всем челябинцам. - Доброго здоровья всем горожанам, благополучия, новых идей и новых свершений на благо родного города! Связывайте с ним свое настоящее и будущее».

Наталья Котова в своем поздравлении отметила, что текущий год для города выдался непростым, пока еще челябинцы окончательно не оправились от пандемии. «Но пик, все-таки, прошли, и сделали это достойно, - считает глава. - Благодаря тому, что мы берегли себя и друг друга, жизнь в Челябинске возвращается в свой привычный ритм».

Градоначальник уверена, что город справился с основными задачами, которые стояли на этот год. Проведено масштабное благоустройство и озеленение города, во всех районах появились новые, современные места для прогулок и отдыха.

«Еще многое предстоит завершить, есть большие планы на будущее, и нет сомнений в том, что все это только улучшит наш общий дом — наш Челябинск!», - подчеркнула в поздравлении Наталья Котова.

В субботу и воскресенье, 12 и 13 сентября, в городе намечено большое количество праздничных мероприятий в честь Дня рождения. С полным списком можно познакомиться на сайте.

Фото: Валерий Иванов