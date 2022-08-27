Челябинск вовсю готовится к празднованию Дня города.

В преддверии 286-летнего дня рождения южноуральскую столицу украсили флаговые каскады, костры и флагштоки.

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Как отмечают в пресс-службе мэрии, конструкции устанавливаются на разделительных газонах дорог, в парках и скверах, в центральной части города и в местах, где запланировано проведение праздничных мероприятий.

Работы по монтажу будут завершены до 31-го августа.

Напомним, мосты Челябинска по случаю приближающегося Дня города украшают световыми конструкциями. Одним из первых сооружений, которое приобрело подсветку, стал реконстуированный Ленинградский мост.